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上海封控衝擊 國台辦：助台企最大限度減少影響

2022/4/13 12:05
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（中央社記者張淑伶北京13日電）上海封控引發關注，中國大陸國台辦發言人馬曉光說，上海市台辦正幫助台企最大限度減少疫情帶來的影響；至於有在滬台灣藝人稱「一天只吃一餐」，他表示其基本生活保障沒問題。

根據央視直播，中國大陸國務院台灣事務辦公室今天舉行例行記者會，被問到在上海的台灣民眾因疫情封控生活受影響時，馬曉光作上述表示。

在台企方面，他表示，目前上海台資企業「生產經營總體穩定」。部分台企暫時出現物流不暢等問題，上海市台辦專門協調有關部門出具企業證明、通行證等，幫助台企最大限度減少疫情帶來的影響，並確保有關幫助企業對抗疫情的政策措施在台商台企中落實到位。

馬曉光說，對於台灣民眾個人因疫情防控而受到生活影響，上海市台辦也積極協助解決急難救助事項，包括協調捐贈與配送物資。

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媒體提到有在上海的台灣藝人表示「一天只吃一餐」，馬曉光說，上海市台辦專門打電話與他聯繫，詢問生活上有何需求，這名藝人表示居委會都有發起團購，自己能買到，也收到了市裡統一配送的應急保供蔬菜，加上他還有些存貨，所以其生活、吃飯沒有問題，「他絕不是一天只能吃到一頓飯」。

記者會上未點名這名藝人是誰。綜合媒體報導，寇乃馨和黃國倫夫婦現住在上海長租公寓式酒店。黃國倫說，本來就力行減肥一陣子了，加上隔離，「最近真的一天只吃一餐，而且盡量不吃太飽。珍惜食物，感恩現有。」（編輯：陳沛冰）1110413

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