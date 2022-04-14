台積電法說前觀望 台股翻黑跌56點失守17300點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北14日電）美股大漲，由於投資人觀望，等待台積電法說會情況，台股今天開高後震盪收黑，終場下跌56點，跌破17300點整數關卡。

加權指數終場收在17245.65點，下跌56點，跌幅0.32%，成交金額新台幣2544.11億元，8大類股漲跌互見，食品、塑化、造紙、營建類股上漲，金融類股重挫，原本上漲的機電類股則由紅翻黑。

即將在下午舉行法人說明會的台積電盤中小漲，終場收在573元平盤價，大立光收1645元，上漲0.92%；鴻海收104元平盤。

資金撤出使金融股重挫，華南金收24.4元，下跌2.79%；富邦金收75.6元，下挫1.05%；國泰金收64.7元，下跌1.07%。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海盤中都在平盤附近游走，但中午過後翻黑，長榮收在138元，下挫1.43%；陽明收122元，下跌2.01%；萬海收154.5元，下跌2.22%。

航空雙雄華航收28.85元，上漲2.3%；長榮航勁揚5.96%，收37.35元。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，金融股走跌，避險資金自金融流出後，可觀察後續資金是否在台積電法說會後重回半導體族群，為電子股加溫，否則資金仍將繼續留在俄烏戰事帶動的原物料上漲概念股、疫情相關概念股。

廖健佑認為，目前資金仍在化工、鋼鐵、航運、生技等傳產股，電子股只有搭上車用題材相關股票較受青睞。因此，只要5月美國聯準會（Fed）升息沒太大的意外狀況，新台幣這波急貶可望告一段落，台股有機會利空出盡，出現像樣的反彈。（編輯：趙蔚蘭）1110414