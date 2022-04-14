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10戶以上囤房大戶首波查稅成效 追繳補稅近1億元

2022/4/14 11:31
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（中央社記者張璦台北14日電）財政部鎖定全國擁有10戶以上非自住房屋的1734名多屋族，展開租金所得查核，調查結果近日出爐，補稅案件共1006件，補徵稅額新台幣達9944萬元。

為遏止包租公包租婆逃漏稅，財政部去年8月展開「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」，針對擁有10戶以上非自住房屋者，逐步清查是否如實申報租金收入，以落實居住正義。

財政部先前指出，專案計畫啟動後，五區國稅局針對轄內囤房大戶寄發輔導函，輔導自動補報租賃所得，並補繳稅款及加計利息，若自動補報補繳可免罰；陸續有多屋族在收到輔導函後，自動補報補繳。

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根據財政部送交給立法院財委會查核成果報告，內容指出，這一階段的查核計畫已於3月31日完成，經統計，查核總件數1734件中，核定補稅案件共1006件，補徵稅額9944萬元；未來，各地區國稅局也將持續列管追蹤持有10戶以上囤房大戶的租賃所得申報情形。

同時，財政部表示，今年1月已繼續針對5戶以上囤房大戶進行租金所得調查，並請各地區國稅局嚴加查核盤點。（編輯：潘羿菁）1110414

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