台積電高雄園區通過環評 供應商新應材高雄廠落成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

楠梓產業園區通過環評，台積電預計6月進駐設廠，供應商之一新應材公司在南科高雄園區打造的新廠房12日也舉辦落成啟用典禮。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）楠梓產業園區通過環評，台積電預計6月進駐設廠，供應商之一新應材公司在南科高雄園區打造的半導體先進製程材料專用廠房，今天落成啟用，預估將創造新台幣20億元年產值。

楠梓產業園區設置計畫今天通過環評，高雄市經發局發布新聞稿表示，後續預計4月底完成園區核定、5月辦理土地點交及台積電取得設廠建照，6月園區公共設施及台積電建廠可同步動工，以配合台積電預計112年7月營運需求。

同時，新應材公司位在南科高雄園區的新廠今天舉辦落成啟用典禮，高雄市副市長羅達生出席致詞表示，感謝新應材投資高雄，讓南部半導體供應鏈形成完整生態系。

新應材董事長暨執行長詹文雄說，高雄新廠將貢獻20億元年產值，未來也將擴大產品線，專注原料合成、高純度及自有配方3大核心能力，突破台灣半導體材料仰賴進口現況，為國內客戶量身開發更多客製化材料。

經發局長廖泰翔說，新應材高雄廠第1期生產基地，已進入試車階段，預計今年下半年將量產半導體先進製程微影應用的化學材料，台積電也是其重要客戶。未來新應材還將有第2期廠房建設，產值將翻倍成長。（編輯：郭諭儒）1110412