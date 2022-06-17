熊本廠獲補助 台積電：可為全球半導體生態做出貢獻

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（中央社記者張建中新竹17日電）日本政府正式通過補助台積電日本熊本縣投資設廠，台積電總裁魏哲家表示，感謝日本政府大力支持，有信心這座廠能夠為全球半導體生態系統和當地社區發展做出貢獻。

台積電與索尼半導體解決方案（SSS）及電裝株式會社（DENSO）經營團隊，今天共同對合資公司JASM獲得來自日本政府的支持表示感謝。

台積電指出，JASM的設置是為支持日本的半導體製造生態系統，協助客戶取得成功。日本具前瞻性的投資政策為其半導體業界創造出具全球競爭力的環境，對於本專案的成功至關重要。

JASM已於今年4月動工興建，進度符合預期，目標於2024年開始量產。台積電堅定實踐ESG，也是唯一連續21年入選道瓊永續世界指數組成企業的半導體公司，JASM致力於將領先的綠色製造技術導入日本熊本縣，與所在社區及日本人才共同成長。

魏哲家說，台積電感謝日本政府的大力支持，以及與SSS及DENSO的合作夥伴關係。台積電期許自己成為環境友善的指標性企業，JASM亦是如此。有信心這座位於日本的全新晶圓廠，能夠為全球半導體生態系統和當地社區發展做出貢獻。

SSS總裁暨執行長Terushi Shimizu表示，相信來自日本政府的支持能使JASM穩定地興建和營運。儘管全球對半導體的需求將持續成長，預期JASM將對確保邏輯晶片的穩定供應做出貢獻，不僅是為SSS，也包括整個產業。

DENSO總裁暨執行長Koji Arima說，衷心感謝日本政府的大力支持。希望透過政府強勁的支持及與台積電的合作夥伴關係，對中長期的車用半導體的穩定供應及為整個汽車產業做出貢獻。

JASM預計斥資約86億美元在熊本建廠，將於2024年底前開始以28奈米、22奈米、16奈米及12奈米製程生產，月產能5.5萬片。（編輯：翟思嘉）1110617