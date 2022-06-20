瑞銀下修台股目標 示警半導體成長放緩

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（中央社記者吳家豪台北20日電）瑞銀證券分析師今年初預估台股年底目標18530點，近期已調降至15780點，下修幅度多達2750點，並示警半導體產業不含記憶體，明年成長率將放緩到5%。

第17屆瑞銀證券台灣企業論壇從今天起至22日展開，今年主題除聚焦下半年景氣狀況外，將探討地緣政治在地化或多元化的風險、俄烏戰爭引發的供應鏈中斷、通貨膨脹造成的消費品升級放緩以及對終端需求影響等議題。今天瑞銀分析師舉行線上媒體說明會，分享最近市場看法。

瑞銀台灣證券半導體分析師林莉鈞指出，過去2年是半導體產業非常好的上升循環週期，但考量總體經濟有越來越多不確定性、消費電子明顯放緩，半導體因為過去2年高成長，現在存貨增加非常快，從今年下半年到明年，半導體可能會有比較健康、階段性的庫存調整。

林莉鈞說，瑞銀預估半導體產業不含記憶體今年營收將成長15%，明年成長率將放緩到5%。雖然短期面臨庫存健康調整，長期仍樂觀看待半導體成長，包括高速運算、車用、自駕車等結構性動能未來5到10年都有很大機會。

瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉觀察，去年第3季看到Chromebook開始產生需求疲弱，今年第1季延伸到消費型筆電，第2季到第3季則發現商用筆電也出現需求疲弱狀態。整體而言，瑞銀預估筆電代工廠今年出貨將衰退兩位數百分比。

瑞銀台灣證券策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾表示，這次下調台股加權指數目標的原因之一，是企業公布今年第1季財報後，對明年獲利進行調整。儘管平均有60%公司今年第1季獲利優於市場預期，卻稍微下調2023年獲利預估。

針對下半年台股走勢，陳玟瑾認為，資金流動性會扮演比較大的角色，相對也會帶來比較多的波動，市場現在對2023年是否會經濟衰退的顧慮很深，對台股指數也會有負面影響。投資策略上，瑞銀偏好銀行等防禦型類股，仍看好電子產業的先進製程、伺服器、電動車等領域具有結構性成長趨勢。

瑞銀投資銀行研究部北亞地區經濟師鄧維慎說，瑞銀預估台灣經濟成長率今年將達到3.3%，明年能保持在3%以上。今年台灣通膨率可能達到2.9%的高點，明年將跌回2%以內，甚至往1%靠近。

從總體經濟結構來看，鄧維慎表示，台灣的資本投資成長速度非常可觀，涵蓋科技與非科技產業，得益於產業鏈重構、國際資本累積、政府政策支持因素，為趨勢成長帶來穩定性。

他也提到，台灣在全球出口貿易的表現也展現出全面性，不只受惠於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為其他生產者帶來的擾動，即使最近幾個月其他經濟體恢復生產水準，台灣在全球出口市場占有率並未下降，代表台灣出口結構多元且穩定。（編輯：趙蔚蘭）1110620