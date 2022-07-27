台股震盪上揚114點 法人：關注美國升息與經濟展望

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（中央社記者張建中台北27日電）台股今天震盪走高，終場上揚114.81點，站上14900點。法人表示，美國升息與經濟展望將是市場關注焦點。

分析師王兆立表示，台股今天維持量縮格局，成交值新台幣1848.03億元。主要是套牢情況嚴重，人氣明顯退潮。

他指出，目前市場多方及空方對於未來走勢看法非常分歧，變數很多，尤其是美股。美國零售商沃爾瑪（Walmart）下修獲利預測，引發經濟衰退疑慮升高，衝擊美股26日收低，道瓊指數下跌228.5點，跌幅0.71%；那斯達克指數下跌220.1點，跌幅1.87%。

王兆立表示，微軟（Microsoft）及Alphabet盤後股價翻揚，帶動美股期指電子盤彈升，整體市場情勢混沌不明，投資人審慎為宜。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉說，美國聯邦準備理事會（FED）利率決策會議結果及美國第2季國內生產毛額（GDP）即將出爐，都是市場關注焦點。

黃國偉表示，分析師普遍預期可能升息3碼（1碼為0.25個百分點），若無意外，預期升息對於股市影響已有限，未來經濟展望將相對受到矚目，也是牽動股市走向的關鍵因素。

王兆立說，重量級企業財報蘋果公司（Apple）等將陸續公布財報，相關營運表現與未來展望值得留意，預期個股表現差異性可能增大。（編輯：林興盟）1110727