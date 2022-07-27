瑞銀估Fed本週升息3碼 美通膨率2023年底回落至3%內

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北27日電）瑞銀預估，美國聯準會7月將先升3碼，全年升13碼後結束升息；美國今年經濟成長率可望保持2%、明年1.5%，經濟軟著陸機率達4成，另美國通膨年底仍有壓力，不過明年底可望收斂至2.8%。

瑞士銀行財管投資產品諮詢及銷售部門主管許哲崑今天在瑞銀經濟趨勢展望說明會表示，目前面對供應鏈瓶頸、俄烏戰爭威脅，原物料價格飆升，市場認為通膨是經濟最大隱憂，投資人對經濟衰退的疑慮也開始加深。

許哲崑指出，瑞銀預期美國聯準會（Fed）7月先升3碼、9月再2碼、11月及12月各升1碼，2023年美國利率可望維持穩定，即結束升息；瑞銀同時預估，美國今年底通膨率為7.9%，不過至2023年底可望收斂至2.8%。

美國經濟表現上，瑞銀認為今年美國仍可保持2%成長率，2023年經濟成長率估為1.5%，雖較今年下滑，不過仍可維持正成長。

許哲崑表示，投資策略要分別從美國經濟4大劇本討論，第一是經濟再通膨，不過機率偏低、僅10%；第二是軟著陸，機率最高、估達40%；第三是景氣陷入蕭條，機率30%；第四是停滯性通膨，機率20%。

許哲崑指出，預期布倫特原油價位年底可望維持每桶125美元區間，美國CPI年增率也可望微降至7.9%，不過若國際情勢出現變數，如上海再封城、俄烏戰爭更惡化，促使油價不理性高漲、高於預期，停滯性通膨就可能會出現。

若美國經濟走向蕭條及停滯性通膨，許哲崑建議保有一定比重的現金、投資往短天期債券或類保本型的結構型商品進行布局，並拉高避險基金比重，採多樣化資產配置分散風險，同時可布局防禦型或高股息等相對抗跌的類股。

若美國經濟走向再通膨或軟著陸，許哲崑表示，投資建議以價值型股票為主軸，如布局能源相關類股，掌握能源安全、食品安全及資訊安全等趨勢；今年上半年股市已大幅修正，電動車、自動化等長期趨勢題材也可適度進行配置。

展望美元走勢，許哲崑認為，美元會在第3季登頂，後續美元走勢會開始偏弱，新興國家債務壓力會稍微減緩。

許哲崑說，瑞銀最看好的市場為英國及日本，另因中國上半年發生上海封城，貨幣政策較傾向寬鬆、相對沒有通膨壓力，近期也將中國投資比重往上調升。（編輯：趙蔚蘭）1110727