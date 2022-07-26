Q2經濟數據將出爐 拜登：不預期美國會陷入衰退

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，他預期美國經濟不會陷入衰退；然而將於本週稍後公布的國內生產毛額（GDP）數據可能顯示美國經濟連續第二季萎縮。

拜登對記者說：「就我看來，我們不會陷入衰退。」

拜登引述強勁的就業數據說，他希望「軟著陸」（soft landing），「從快速成長轉向穩定成長」。

多名美國官員淡化對經濟衰退的擔憂，他們說，由於就業市場緊俏，美國這個全球最大經濟體不太可能出現衰退。

最近的數據顯示，繼今年第一季GDP下滑1.6%之後，第二季可能再降，但經濟學家一致預測仍有望出現小幅增長。

美國第一季經濟萎縮程度超過市場預期，也是2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情達到高峰以來首度萎縮。

與此同時，美國聯邦準備理事會（Fed）準備在27日採取下一步行動來對抗通貨膨脹，可能一口氣再升息3碼以抑制需求。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）曾說，減緩通膨「勢在必行」，但他強調必須在不破壞美國經濟的情況下實現這個目標。

美國經濟去年快速復甦後，許多國內家庭在通膨飆升的情況下難以維持生計，拜登支持率最近幾個月急劇下滑。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110726