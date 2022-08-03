聯準會官員：美歐可減緩通膨且避免經濟衰退

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國中央銀行官員昨天表示，美國與歐洲聯盟可以藉由將通貨膨脹率降至可接受水準，避免經濟衰退，實現軟著陸。

法新社報導，聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）在紐約大學（New York University）演講時指出：「經濟軟著陸在美國與歐元區是可行的。」

但要實現這個目標，貨幣政策的「轉向」必須「執行得夠好」。目前央行政策為積極大幅升息，以減緩失控的通貨膨脹。

布勒德認為，關鍵是控制通膨預期。若市場和消費者預期價格會持續上漲，便會採取相應行動。例如，店家若要抬升物價，民眾會在上漲前搶購商品，員工也會要求提高薪資。

布勒德說：「美國與歐元區目前的通膨率接近1970年代的水平。」

他表示，當時因為美國聯邦準備理事會（Fed）缺乏「信譽」，導致對抗通膨付出「高昂代價」，經濟多次衰退。

他說：「聯準會整整十年放任通膨逐漸高漲，幾乎沒有人相信它是認真想要降低通膨率。」因此，時任聯準會主席伏克爾（Paul Volcker）必須透過積極的財政政策「贏得信譽」。

布勒德說，不過「跟1970年代相比，現在聯準會和歐洲中央銀行（European Central Bank）的信譽卓著」。

他承認，2022年第2季通膨比預期還「熱」，以致聯準會升息幅度不得不比他最初預期的「再高一些」。

聯準會的基準利率為美國商業銀行借款利率定下基調，目前在2.25%至2.5%區間。布勒德表示，年底前基準利率必須升至3.75%到4%之間。

美國6月消費者物價指數（CPI）勁揚9.1%，創40年新高。

歐元區7月通膨率也飆升至8.9%，創歷史新高。（實習編譯：許珈瑜/核稿：何宏儒）1110803