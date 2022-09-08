iPhone 14售價2.79萬起9/16開賣 Pro系列新增動態島功能

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（中央社記者吳家豪台北8日電）蘋果公司發表iPhone 14系列手機，具備車禍偵測及衛星通訊功能，台灣售價新台幣2萬7900元起，比去年貴2000元。6.1吋iPhone 14將於9日晚上8時開放預訂、16日開賣；Pro機型螢幕從「瀏海」改為全新設計的「動態島」，提供互動式提示和通知。

蘋果（Apple）舉辦線上特別活動，一口氣推出iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max等4款智慧手機，以及第2代Apple Watch SE、Apple Watch Series 8、針對專業運動人士設計的Apple Watch Ultra等3款智慧手錶，並發表第2代AirPods Pro無線耳機。

iPhone 14 Plus為蘋果首度在標準版手機加入6.7吋大螢幕，與6.1吋iPhone 14都搭載具備5核心繪圖處理器的A15仿生晶片、更大光圈的主相機和前鏡頭、車禍偵測功能及業界首創利用衛星的「SOS緊急服務」。2款機型將從9月9日起開放預訂，iPhone 14將於9月16日開賣，售價2萬7900元起；iPhone 14 Plus將於10月7日開賣，售價3萬1900元起。

iPhone 14系列的「SOS緊急服務」結合與軟體深度整合的專屬零組件，讓天線直接連接到衛星，能夠在行動網路或Wi-Fi覆蓋範圍之外傳送訊息給緊急服務單位。美國及加拿大的使用者將可於今年11月開始使用這項SOS緊急服務，首2年免費。

iPhone 14 Pro與Pro Max除了標準版功能之外，更配備採用4奈米製程的A16仿生晶片、iPhone史上第一個4800萬像素主相機、永遠顯示螢幕，並提供全新深紫色。6.1吋iPhone 14 Pro售價3萬4900元起，6.7吋iPhone 14 Pro Max售價3萬8900元起，將於9月9日開放預訂，9月16日正式開賣。

iPhone 14 Pro系列利用全新的1Hz更新頻率和多項節能技術，首次在iPhone顯示器上提供「永遠顯示」功能，讓新的鎖定畫面變得更實用，一眼就能掌握時間、小工具和即時動態。顯示器戶外峰值亮度最高可達2000尼特，比iPhone 13 Pro亮2倍。

iPhone 14 Pro系列的「動態島」能即時調整變化以顯示重要的提示、通知和活動。（圖取自蘋果網頁apple.com）

14 Pro系列的「動態島」帶來與iPhone互動的新方式，能即時調整變化以顯示重要的提示、通知和活動。隨著動態島推出，原深感測相機也重新設計，面積縮小30%，以減少在顯示區域上占用的空間。

動態島會在不干擾螢幕上內容的情況下保持啟用狀態，使用者僅需長按一下，就能更輕鬆使用各項控制功能，例如地圖、音樂或計時器等持續進行的背景活動，將保持可見且可互動的狀態。

動態島也能透過即時動態功能，讓iOS 16中的第三方App提供體育賽事比分或共乘等即時資訊。

Pro系列首次推出新的4800萬像素主相機，配備四合一像素感光元件，能針對拍攝的照片做適應調整，並提供2倍望遠鏡頭選項，使用感光元件中央的1200萬像素拍攝全解析度照片和4K影片無需數位變焦。（編輯：楊蘭軒）1110908