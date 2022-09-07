巴西禁止賣iPhone不附充電器 蘋果要上訴
2022/9/7 11:58
（中央社聖保羅6日綜合外電報導）在蘋果公司（Apple Inc）揭曉今年新款iPhone前夕，巴西下令不准蘋果販售iPhone卻不附充電器。蘋果今天表態將提上訴，並駁斥外界指稱公司提供不完整產品給消費者的說法。
路透社報導，巴西司法部對蘋果公司處以1227.5萬雷亞爾（約新台幣7300萬元）罰款，並命令蘋果不得販售iPhone 12以降的機型，此外也暫停銷售所有不附充電器的iPhone機型。
這項命令刊登於今天的巴西官方公報，司法部在文中表示，iPhone未附重要配件，是「針對消費者的蓄意歧視性做法」。
蘋果公司解釋，這是為了減少碳排放；但巴西當局否定這種說法，稱沒有證據顯示賣手機卻不附充電器會對環境有利。
蘋果表示，公司會持續與巴西消費者保護機關Senacon合作以「化解疑慮」，但同時也會提出上訴。
蘋果還表示：「我們已數度在巴西法庭獲得關於這件事的有利裁定，我們相信客戶都知道充電和連結裝置都有多種不同選擇。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1110907
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