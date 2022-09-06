iPhone 14基本款傳採強化版A15晶片 高階版升級A16

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）蘋果（Apple）將於8日凌晨舉辦線上特別活動，外界預計發表iPhone 14系列。外媒專欄作家預期，基本款iPhone 14將搭載強化版A15應用處理器晶片，高階版將升級至A16等級。

外界高度期待蘋果8日凌晨發表會推出iPhone 14系列新機，華爾街日報（WSJ）專欄作家希金斯（Tim Higgins）於美國時間5日發文引述知情人士消息預期，iPhone 14新機的攝影鏡頭功能將更提升、影音瀏覽效能也會增強。

在處理器部分，希金斯引述消息預估，iPhone 14基本入門款將搭載蘋果設計的強化版A15處理器晶片，高階版處理器將升級至A16等級。

國外科技網站MacRumors分析，基本款iPhone 14的強化版A15處理器，可能內建5核心繪圖處理器（GPU）架構，效能可較A15處理器提升25%；強化版A15處理器的中央處理運算架構，可能維持6核心。

在尺寸和電池規格上，希金斯引述消息人士預估，基本款iPhone 14螢幕尺寸最大將有6.7吋，此外也有價格較便宜的6.1吋規格，高階版iPhone 14的螢幕尺寸也是6.1吋和6.7吋兩種規格；預期iPhone 14系列不會出現5.4吋版本。

本土券商研究報告日前指出，iPhone 14 Pro將是蘋果發表會焦點，預期主鏡頭將由1200萬畫素提升至4800萬畫素，搭載速度更快的A16晶片，並去除瀏海。法人預期，蘋果設計的A16處理器晶片，採用台積電的4奈米先進晶圓製程。

市場先前預估，蘋果將推4款iPhone 14新品，其中高階iPhone 14 Pro和14 Pro Max處理器升級至A16晶片規格，基本款iPhone 14和14 Plus處理器維持與iPhone 13等級A15規格。（編輯：張良知）1110906