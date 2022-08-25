iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛

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蘋果公司宣布，將於台灣時間9月8日凌晨1時舉辦線上特別活動，主視覺為許多不同顏色光點附著在蘋果圖案上，可能暗示新機顏色更繽紛。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）

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（中央社記者吳家豪台北25日電）蘋果公司今天宣布將於台灣時間9月8日凌晨1時舉辦線上特別活動，外界預期將發表iPhone 14系列手機；按照過去慣例，台灣有望列入首波上市國家，蘋果經銷商及電信業者可能在發表會後約一週的9月16日開賣新機。

根據蘋果發出的媒體邀請函，此次活動主題為Far out（超乎尋常），全球用戶可透過蘋果官網於線上收看。

活動主視覺為許多不同顏色的光點附著在蘋果圖案上，可能暗示新機顏色更繽紛；若使用iPhone連上蘋果官網的活動頁面，可透過擴增實境功能看到類似在宇宙飛行的效果。

市場先前預估，今年下半年蘋果將推4款iPhone 14新品，其中iPhone 14 Pro和14 Pro Max處理器升級至A16晶片規格，iPhone 14和14 Max處理器維持與去年iPhone 13等級相同的A15晶片規格。

綜合目前市場消息，iPhone 14 Pro及14 Pro Max旗艦機主鏡頭將從1200萬畫素提升至4800萬畫素，前置鏡頭光圈也升級至f1.8，打造較佳的攝影體驗；被人詬病的「瀏海」螢幕將消失，改採「驚嘆號」形式的挖孔設計。

外界也預期蘋果將推出全新機型iPhone 14 Max，會是蘋果首度發表的大螢幕中階機，有助於拓展新客群。

熟悉蘋果消息的天風國際證券分析師郭明錤日前在推特發文表示，相較於iPhone 13系列，iPhone 14系列的平均售價可能增加15%，上看1000美元至1050美元（約新台幣2.99萬元至3.14萬元），主要因為其中2款Pro機型的價格高檔，以及出貨比重提高。（編輯：趙蔚蘭）1110825