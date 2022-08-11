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分析師：iPhone 14售價可能漲15% 鴻海可受惠

2022/8/11 10:39（8/11 10:49 更新）
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分析師預期，iPhone 14產品的平均銷售價格可能會提升15%（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
分析師預期，iPhone 14產品的平均銷售價格可能會提升15%（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）蘋果iPhone 14新品進展備受關注，分析師預期，iPhone 14產品的平均銷售價格（ASP）可能會提升15%，鴻海是受惠iPhone 14漲價的廠商之一。

天風國際證券分析師郭明錤10日晚間在個人推特（Twitter）貼文預估，相較於iPhone 13系列，iPhone 14系列的平均銷售價格可能會增加15%，上看1000美元至1050美元（約合新台幣2.99萬元至3.14萬元），主要是其中2款iPhone Pro的價格高檔，以及出貨比重提高。

觀察主要電子代工服務（EMS）廠，郭明錤認為，鴻海會是iPhone 14系列主要組裝代工夥伴，占iPhone 14系列整體比重約60%至70%，因此鴻海可受惠iPhone 14系列平均銷售價格提高。

市場仍擔憂iPhone 14系列出貨是否受到國際地緣政治風險因素影響，郭明錤表示，經過調查，目前iPhone 14供應鏈並未受到影響。

鴻海於10日線上法人說明會中上修今年整體業績至小幅成長，主要是消費智能產品業績可從原先預期的持平、小幅上修至持平的上緣區間；市場一般認為，鴻海在iPhone系列組裝代工業績，是消費智能產品項目的主要內容，第2季消費智能產品業績占鴻海整體業績比重約50%。

市場先前預估，下半年蘋果將推4款iPhone 14新品，其中iPhone 14 Pro和14 Pro Max處理器升級至A16晶片規格，iPhone 14和14 Max處理器維持與iPhone 13等級A15規格。（編輯：張均懋）1110811

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