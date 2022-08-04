富士康鄭州廠區祭獎金招工 傳拚iPhone 14量產

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海集團旗下富士康鄭州iPEBG和iDPBG事業群廠區，紛紛祭出優惠獎金招募員工方案，單位涵蓋組裝測試製造以及主機板（Mother Level Board）等部門，產業人士分析，這是因應蘋果iPhone 14系列新品量產需求。

根據微信公眾號3日訊息，富士康鄭州科技園區推出新招募政策，範圍涵蓋iPEBG創新產品機構件事業群鄭州綜合保稅區、iDPBG數位產品事業群（integrated Digital Product Business Group）鄭州廠區、玻璃組立鄭州廠區、iPEBG鄭州加工區等。

根據資料，iPEBG事業群是鴻海集團旗下工業富聯核心單位之一，從事高階蘋果（Apple）iPhone製造技術研發、以及自動化、機器人與智慧化解決方案；iPEBG事業群鄭州綜合保稅區，也設計生產製造iPhone精密機構件，並布局智慧製造、自動化設備、工業人工智慧相關方案。

至於富士康iDPBG事業群，主要位於河南鄭州保稅區和南區、廣東深圳觀瀾和龍華廠區、太原等，iDPBG事業群主要為蘋果代工製造iPhone手機。

產業人士表示，富士康鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造蘋果iPhone等智慧型手機產品和零組件，高階iPhone 13也在航空港廠區生產，此次富士康鄭州廠區擴大招募員工，可能因應9月下旬將推出的iPhone 14系列量產需求。

微信公眾號訊息公布，iPEBG鄭州綜合保稅區在招聘內容中強調生產線車間空調「涼到爆」，旺季獎金不會在10月1日前結束，每月旺季獎金可達人民幣9500元，每月綜合收入可到人民幣6750元，除了招募離職返回工作崗位的前員工外，也鎖定18歲至24歲待業青年加入。

至於iDPBG鄭州廠區則推出全年「返費」（回贈給員工的仲介介紹獎金）最高可到人民幣1萬元的刺激獎勵，欲吸引更多有資歷的員工到職，人才需求孔急的單位涵蓋FATP（final assembly, testing and packaging）製造總處、以及MLB製造部門，產業人士分析，MLB部門可能是生產蘋果用主機板（Mother Level Board）的單位。

不過相關招募訊息也顯示，對於在中高風險區域戶籍人員、以及有境外旅行史的人員，暫不安排面試；有意面試的人員，也須出具個人最近7天行程軌跡，另要求入鄭州前48小時陰性核酸檢測證明等。

外資法人先前報告分析，鄭州廠區是鴻海集團組裝代工iPhone的重要基地之一，大約鴻海集團60%組裝iPhone的產能位於鄭州廠區，鄭州也是鴻海製造關鍵零組件的重要據點。

產業分析師先前預估，下半年蘋果將推4款iPhone 14新品，其中iPhone 14 Pro和14 Pro Max處理器升級至A16晶片規格，iPhone 14和14 Max處理器維持與iPhone 13等級A15規格。（編輯：趙蔚蘭）1110804