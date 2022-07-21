Apple Watch秋天有戲？ 蘋果：將聚焦17個健康功能

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蘋果發布健康報告，預告隨著今年秋季iOS 16和WatchOS 9的發布，Apple Watch和iPhone將提供著重於17個健康和健身領域的功能。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者江明晏台北21日電）蘋果（Apple）發布健康報告，預告隨著今年秋季iOS 16和WatchOS 9的發布，Apple Watch和iPhone將提供著重於17個健康和健身領域的功能，包括從心臟健康、睡眠、活動和女性健康等。

Apple今天分享一份新報告，簡要介紹Apple產品如何幫助掌握自身健康，且世界各地的使用者、開發者、醫療機構和衛生組織都導入Apple裝置、功能和API，來消除人們取得健康資訊的障礙，同時謹守隱私。

Apple表示，自2014年「健康」App和2015年Apple Watch推出以來，Apple推出了一系列創新的健康和健身功能，包括一、提供使用者一個集中且安全的地方來儲存和查看健康資料；二、使Apple Watch能扮演使用者健康智慧守護者的功能；三、提供幫助使用者改善日常健康和健身習慣，以獲得更佳健康狀態的功能，四、藉由開發者工具推動創新的第三方健康和健身App。

Apple預告，隨著今年秋季iOS 16和WatchOS 9的發布，Apple Watch和iPhone將提供著重於17個健康和健身領域功能，從心臟健康和睡眠到活動度和女性健康等。

此外，Apple表示，透過與醫學界合作支持健康生態系，認為唯有直接與醫學界合作，才能實現最強大的健康創新。合作的四大類別分別為，一、建立工具幫助研究人員獲得新的科學發現；二、以有意義的資料幫助加強醫病關係；三、與衛生組織合作，大規模推廣健康生活型態，以及四、支持公共衛生和政府措施。

Apple指出，iPhone上「健康」App 中的「健康紀錄」現在提供1萬2000多個地點的800多個機構患者使用，使患者可隨時在「健康」App 中查看來自多個提供者的可用醫療資料。

Apple強調，所有健康和健身功能都是根據兩個整體原則開發，第一，嚴謹的科學驗證流程；第二，以隱私為中心。（編輯：張均懋）1110721