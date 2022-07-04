蘋果29日公布財報 聚焦iPhone 14備貨及手機景氣

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）蘋果（Apple）將於29日公布會計年度第3季財報，包括9月iPhone 14系列進展、供應鏈備貨和庫存狀況、手機景氣、歐盟充電線規格統一採Type C、全球升息通膨、中國COVID-19疫情、印度布局、俄烏戰爭等變數，預期將是法人關注焦點。

蘋果在官網公布，將於美國時間28日下午（台灣時間29日上午）公布2022會計年度第3季（截至今年6月底）的季度財報，屆時蘋果執行長庫克（Tim Cook）將在線上回應法人提問。

在上一次公布財報時，蘋果預期中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封控和晶片缺料影響供應鏈，預估到6月底單季衝擊營收規模約40億美元至80億美元，此次法人也將關注中國疫情對供應鏈備貨和庫存影響。

市場預期9月蘋果將推出4款新iPhone 14系列，不過中國智慧型手機需求反轉，部分分析師對新iPhone備貨量能否達到9000萬支感到悲觀，甚至傳出iPhone 14在台積電晶片訂單下修10%。

不過產業分析師郭明錤2日在個人推特（twitter）上貼文指出，砍單的消息與他的調查並不相符，他仍預期下半年iPhone 14系列備貨量在9000萬支至1億支區間。

此外根據國外科技網站MacRumors從零售商得知消息透露，蘋果將在美國時間15日推出搭載自家設計晶片M2的MacBook Air筆電新品，相關銷售狀況也備受關注。

全球升息壓抑通膨，對消費電子終端需求造成的衝擊，也是法人關注蘋果下半年營運的焦點之一；而受到日圓兌美元匯率大幅貶值影響，日經亞洲（Nikkei Asia）1日報導，蘋果調漲在日本市場銷售的iPhone、iPad、以及Apple Watch價格，調漲幅度達25%，是否能維持蘋果在日本市場的營收表現，有待觀察。

歐洲聯盟（EU）成員國和歐洲議會在6月上旬就歐盟銷售智慧型手機和平板電腦統一充電器規格的法律文本達成協議，這項法案將要求多數可攜式設備採用USB Type C充電規格，相關規定將於2024年秋季生效，這對蘋果iPhone的Lightning接頭將是一大打擊，庫克對此會有怎樣的回應，也備受關注。（編輯：楊蘭軒）1110704