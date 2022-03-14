iPhone 14高階版傳升級A16處理器 台積電代工成贏家

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）蘋果（Apple）下半年iPhone 14新品備受關注，分析師預估，高階版iPhone 14 Pro系列應用處理器將升級至A16規格，採用台積電4奈米先進製程，中階版iPhone 14系列延用A15規格，也是由台積電代工。

天風國際證券分析師郭明錤13日深夜在推特（Twitter）貼文預估，下半年4款iPhone 14新品中，只有iPhone 14 Pro和14 Pro Max處理器升級至A16晶片規格，iPhone 14和14 Max處理器維持與iPhone 13等級A15晶片規格。

記憶體部分，郭明錤預估，4款iPhone 14可能都搭載6GB容量的RAM記憶體，其中iPhone 14 Pro和14 Pro Max可能搭載LPDDR5記憶體規格，iPhone 14和14 Max可能搭載LPDDR4X記憶體規格。

郭明錤並預估，根據蘋果對iPhone命名的規律，今年下半年蘋果4款新iPhone其中6.1吋版可能名為iPhone 14、6.7吋版可能名為iPhone 14 Max；另外6.1吋高階版名為iPhone 14 Pro、6.7吋高階版名為iPhone 14 Pro Max。

日系外資法人先前評估，高階版iPhone 14 Pro系列應用處理器升級到A16等級，採用台積電4奈米先進製程，中階版iPhone 14系列仍沿用iPhone 13的A15應用處理器，也是由台積電代工生產。

顯示面板方面，韓國科技媒體網站The Elec先前報導，除了三星顯示器（Samsung Display）外，樂金顯示器（LG Display）也將供應iPhone 14所需低溫多晶氧化物（LTPO）技術為基礎的薄膜電晶體（TFT）有機發光二極體（OLED）顯示螢幕， 將打破三星獨占局面。

韓媒預估，樂金顯示器將打進6.68吋高階版iPhone 14 Pro Max機種，至於三星顯示器仍是6.06吋iPhone 14 Pro機種獨家面板供應商。

在光學鏡頭，郭明錤日前報告預估，高階版iPhone 14 Pro系列廣角鏡頭可能採用4800萬畫素規格，大立光可望受惠，且持續供應音圈馬達（VCM）整合鏡片的方案。

至於所有iPhone 14預期將支援Wi-Fi 6E無線通訊規格、6P超廣角前鏡頭支援自動對焦（AF）功能。日系法人並預期，高階版iPhone 14 Pro系列可能會支援光達（LiDAR）功能，也可能採用螢幕下環境感測元件（proximity sensor）設計。（編輯：張均懋）1110314