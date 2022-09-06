iPhone無法用悠遊付有望解套 悠遊卡公司10月公布

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悠遊付至今還無法在iPhone上使用，悠遊卡公司表示，將在10月針對使用iPhone悠遊付會員，推出突破技術性限制的產品。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北6日電）台北市議員王鴻薇指悠遊付至今還無法在iPhone上使用，悠遊卡公司表示，將在10月針對使用iPhone悠遊付會員，推出突破技術性限制的產品。

台北市長柯文哲今天率市府團隊至議會接受市政總質詢，國民黨議員王鴻薇表示，2年來自己要求悠遊付公司應該趕快要讓iPhone可用悠遊付，但直到現在柯文哲都快卸任了還沒有結果。

悠遊卡公司總經理邱昱凱表示，蘋果（Apple）公司有其商業考量，悠遊卡公司可以準備的都準備了；柯文哲則說，悠遊付每個月都有進度報告。

悠遊卡公司事後回應，將在10月針對使用iPhone悠遊付會員，推出突破技術性限制的產品。

邱昱凱並指出，iPhone在台灣的市占率已經相當高，對蘋果來說，開發資源的投資報酬率也是考量的重點，呼籲蘋果公司對於消費者權益不容忽視。（編輯：李錫璋）1110906