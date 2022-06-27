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網家先買後付服務搶攻無卡族 年底拚10萬用戶

2022/6/27 15:54（6/27 16:51 更新）
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電商集團PChome網路家庭27日舉辦記者會，說明旗下「慢點付」服務為台灣首個串接先買後付（BNPL）、無卡分期、行動支付的金融服務。中央社記者吳家豪攝 111年6月27日
電商集團PChome網路家庭27日舉辦記者會，說明旗下「慢點付」服務為台灣首個串接先買後付（BNPL）、無卡分期、行動支付的金融服務。中央社記者吳家豪攝 111年6月27日
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（中央社記者吳家豪台北27日電）電商集團PChome網路家庭今天公布旗下先買後付服務「慢點付」最新數據，自4月底導入行動錢包Pi拍錢包至今2個月，註冊用戶數已突破3萬人，支付金額月增逾60%，搶攻台灣逾800萬人的無信用卡族群。

網家子公司廿一世紀數位科技總經理周厚宇告訴中央社記者，慢點付為台灣首個串接先買後付（BNPL）、無卡分期、行動支付的金融服務，主打免綁卡、免儲值，審核時間不到10秒就能取得支付上限，目前使用者年齡介於20至39歲，已有許多商家洽談合作，預估今年底用戶數有望超過10萬人。

根據美國聯合市場研究公司Allied Market Research，2020年BNPL全球市場規模為906.9億美元（約新台幣2.7兆元），預估將以45.7%的年複合成長率，在2030年達到3.98兆美元規模。

網家集團董事長詹宏志今天透過視訊參與慢點付及支付趨勢記者會表示，近年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情催化及電商蓬勃發展下，新世代消費族群偏好自由自在的生活型態、更加靈活彈性的支付選擇與資金運用方式，使得BNPL消費模式不論在全球市場或台灣，皆出現飛躍式的成長。

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詹宏志說，慢點付為網家帶來3類潛在使用者，首先是現在生活中還沒被信用卡服務覆蓋的用戶，在台灣約有800萬人，包含收入不低的自由工作者。第二是喜歡透過簡單、便利方式進行支付的消費者。第三是希望在交易過程中自行安排付款時間的消費者。

拍付國際總經理韓昆舉指出，Pi拍錢包目前會員數已突破135萬人，應用通路涵蓋線上及線下共38萬個店點。Pi拍錢包導入慢點付上線以來，消費者交易金額最高的通路前5名為PChome 24h購物、全家便利商店、全國電子、萊爾富便利商店、POYA寶雅/寶家五金百貨POYA HOME。（編輯：趙蔚蘭）1110627

電商集團PChome網路家庭27日舉辦記者會，公布旗下先買後付服務「慢點付」最新數據，網家集團董事長詹宏志（右1）透過視訊參與。中央社記者吳家豪攝 111年6月27日
電商集團PChome網路家庭27日舉辦記者會，公布旗下先買後付服務「慢點付」最新數據，網家集團董事長詹宏志（右1）透過視訊參與。中央社記者吳家豪攝 111年6月27日
電商集團PChome網路家庭27日舉辦記者會，公布旗下先買後付服務「慢點付」自4月底導入行動錢包Pi拍錢包以來，註冊用戶數已突破3萬人。中央社記者吳家豪攝 111年6月27日
電商集團PChome網路家庭27日舉辦記者會，公布旗下先買後付服務「慢點付」自4月底導入行動錢包Pi拍錢包以來，註冊用戶數已突破3萬人。中央社記者吳家豪攝 111年6月27日
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