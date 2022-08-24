全聯全支付跨10萬據點 林敏雄：虧錢5年也要拚領頭羊

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全聯福利中心2019年推出行動支付工具PX Pay，如今服務將再進化，全聯24日在台北記者會中宣布PX Pay服務將升級「全支付」，主打多元應用，不限全聯門市使用，9月1日正式上線。圖為PX Pay升級全支付App後界面。中央社記者吳家昇攝 111年8月24日

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（中央社記者曾智怡台北24日）超市龍頭全聯電子支付「全支付」將上線，首波網羅140個品牌、10萬個支付據點，預計首年可達300萬下載量；全聯董事長林敏雄表示，全聯擁有1300萬會員，且與第一線消費採買黏著度佳，即便會虧錢至少5年也要做，目標成為「台灣電子支付領頭羊」。

全聯2019年推出行動支付工具「PX Pay」，至今已突破800萬會員，如今宣布跨足電子支付市場，由全聯百分百投資的「全支付」將於9月1日正式上線，帶領PX Pay會員跨通路支付。

林敏雄今天出席全支付上線發表會，他表示，全聯創業至今已20幾年，得到全台客戶支持，從會員卡到PX Pay，PX Pay在200天內即創造500萬會員，現在已超過800萬會員，如今PX Pay要升級為全支付，以全聯跟第一線採買黏著度，相信可做得很好，當然需金融界、通路界支持，目前合作支付據點已超過10萬個。

林敏雄指出，現在無現金支付是世界潮流，全世界多國幾乎不用現金，但台灣目前現金仍非常普及，一卡通與悠遊卡看起來沒做得很好，「大家之所以不肯站在很前面，是因為還沒有看到賺錢的地方」。

林敏雄說，全聯擁有1300萬會員，也與第一線黏著度佳，當然義不容辭站出來，與所有通路、消費者建立更近一步關係，希望全支付能有好的開始且不斷努力，「做台灣（電子）支付領頭羊」。

全支付範圍涵蓋連鎖餐飲、百貨、遊樂園、手搖飲、電影院、交通、商圈、夜市等，品牌達140個，如王品集團、全國電子、台灣大車隊、環球購物中心、屈臣氏、秀泰影城、路易莎咖啡、錢櫃、義大世界、嘟嘟房等。

全支付總經理游金榮表示，全支付也提供各項繳費服務，水費、停車費、電費、交通費、學雜費及各項規費繳納將陸續上線；北、中、南大型醫療院的即查繳服務現已在規劃中；針對金融理財商品服務，如信貸、基金投資等，也持續與各大銀行洽談中。

全聯一年發出10多億點數，兌換率約6至7成，一年透過PX pay支付金額約新台幣600億，占全聯營收1/3，換言之，若能全部轉換成全支付，吸金力可觀。

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全支付首波目標希望PX Pay現有會員都能直接升級為全支付，林敏雄指出，以830萬會員、每一個推銷費50元計算，一年就花掉4億元，「（行銷）推重一點，一年5億就燒掉了」，預期要達到損益平衡，仍要至少5年時間。

針對全聯今年業績表現，林敏雄表示，今年1至8月業績表現正成長，舉例來說，中元普渡受惠於民眾選擇社區拜拜增加趨勢，中元檔期營業額與去年同期相比也成長。（編輯：潘羿菁）1110824

全聯24日在台北舉行記者會，宣布將正式推出跨通路行動支付「全支付」，9月1日正式上線，首波集結全台超過百大品牌，超過10萬據點皆可使用。中央社記者吳家昇攝 111年8月24日

全聯「全支付」上線發表會24日下午在台北舉行，會中宣布可跨通路使用的「全支付」將自9月1日起正式上線，「全聯先生」邱彥翔更以女裝亮相宣傳。中央社記者吳家昇攝 111年8月24日