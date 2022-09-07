進入出貨旺季 玉晶光8月營收25.35億、月增3成

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（中央社記者張良知台北7日電）在主要客戶年度新機拉貨下，光學鏡頭廠玉晶光電8月營收呈現旺季效應，8月合併營收新台幣25.35億元，較7月19.46億元成長30.25%，並較去年同期20.4億元成長24.23%。

玉晶光累計前8月合併營收為107.36億元，較去年同期87.91億元成長22.13%。玉晶光表示，8月營收較7月成長達3成，主要是因為進入傳統出貨旺季，後續的營運狀況需視客戶需求而定。

美國蘋果公司（Apple）將在台灣時間9月8日凌晨1時舉辦秋季發表會，市場預期將發表年度新機iPhone 14系列，以及Apple Watch S8/SE2/Pro智慧手錶等產品。

儘管全球智慧型手機上半年銷售遭逢逆風，但蘋果iPhone第2季銷售表現優於華爾街預期，Apple也未因高通膨而下調備貨量。調研機構普遍預估今年蘋果備貨 iPhone 14系列約9000萬支，為台灣消費性電子供應鏈帶來正面希望。

國內券商研究報告指出，iPhone 14 Pro將是發表會的焦點，預期主鏡頭將由1200萬畫素躍升為4800萬畫素，搭載速度更快的A16晶片，並去除瀏海。

法人預估，鏡頭出貨量為9000萬顆至1億顆，除將推動整體蘋果對台積電4奈米的貢獻度提升，鏡頭供應商大立光、玉晶光，手機用無線射頻模組與3D感測產品供應商穩懋，都將成為主要受惠個股。（編輯：趙蔚蘭）1110907