iPhone 14台灣售價漲2000元 3C達人：換機潮可期無損買氣

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iPhone 14 Pro系列，除了配備採用4奈米製程的A16仿生晶片，主鏡頭相機也升級到4800萬畫素。（圖取自蘋果網頁apple.com）

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（中央社記者江明晏台北8日電）蘋果今天發表iPhone 14系列，3C達人表示，亮點包含A16仿生晶片、動態島，及大尺寸Plus版本，儘管台灣售價漲2000元，但因漲幅不大，推測不影響買氣，仍會催出基本盤以上的換機潮。

蘋果（Apple）今天舉行秋季發表會，推出iPhone 14系列新品與3個新款Apple Watch等。

3C達人Tim哥對中央社記者表示，以手機產品而言，本次發表會的手機亮點仍聚焦在iPhone 14 Pro系列，除了配備採用4奈米製程的A16仿生晶片，可說是市面上效能最快的手機晶片之外，主鏡頭相機也升級到4800萬畫素，夜拍夜間錄影體驗優化。

蘋果這次剪了螢幕挖孔設計的「瀏海」，改成「動態島」，被網友形容為「藥丸」。Tim哥也對此亮點表示，14 Pro系列的動態島可能即時調整變化，顯示重要的提示、通知和活動，活用介面設計，相信是很好的體驗；而蘋果也終於在iPhone顯示器上提供「永遠顯示」功能，讓新的鎖定畫面更實用、更省電，而顯示器戶外峰值亮度最高可達2000尼特，比iPhone 13 Pro亮2倍，用戶在戶外使用時應會有明顯感受。

影片來源：Apple

此外，蘋果如預期端出新產品線iPhone 14 Plus，是首度嘗試將螢幕尺寸放大至6.7吋，且售價相對過去親民的機型。Tim哥表示，仔細觀察售價，會發現14 Plus只和14 Pro相差3000元，但硬體規格上Pro有明顯升級，不過Plus也有搭載A15處理器、升級夜拍、前鏡頭自動對焦、防手震與車禍偵測等新功能，對大螢幕愛好者也十分具吸引力．

蘋果台灣售價調漲2000元，外界解讀匯率因素影響，Tim哥對此認為，2000元並不會讓果粉縮手，認為這樣的定價策略並無損買氣，認為蘋果新機還是會催出基本盤以上的換機潮。

部落格「壹哥的科技生活」壹哥受訪指出，今年蘋果發表會「亮點變得很多」，iPhone 14系列A16晶片帶來的強大效能不說，像是iPhone 14 Pro系列的動態島，不只是讓iPhone的可玩性更多，在自拍鏡頭上面又覆蓋顯示螢幕的技術，很可能改變接下來智慧型手機的發展方向與使用模式。

壹哥也表示，蘋果公司今年調整幾個策略，其中，移除了小尺寸mini版本，改為大尺寸的Plus版本，認為主要是為了迎合東方人的胃口。倒是iPhone 14系列沿用去年的 A15 Bionic晶片，從產品面向是合理的，但是從消費心態來看「挑戰性會大一點」。

而穿戴裝置方面，蘋果公布了Apple Watch Series 8、第二代Apple Watch SE及鎖定極限運動和潛水族群的Apple Watch Ultra。

Tim哥認為，Apple Watch Ultra其實是本次發表會最讓他驚喜的部分，除了錶面夠大，外型和以往不同外，新增精準的雙頻GPS、最長可達36小時的電池續航力等，都可看出蘋果想搶極限運動穿戴裝置市場的決心。

壹哥則指出，今年蘋果穿戴裝置推出的新品有兩個重要訊息，第一，Apple Watch的獨立使用性更強，除了通話，還有求救、排卵期偵測、車禍偵測等功能。另一個是穿戴裝置跟iPhone之間的串連，相信也是蘋果未來穿戴產品發展的重點。（編輯：楊凱翔）1110908