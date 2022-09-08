iPhone 14中華電遠傳預約開跑 台灣大將開放預購

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（中央社記者江明晏台北8日電）蘋果今天發表iPhone 14系列，電信三雄將於16日起開賣，中華電信、遠傳電信今天開放限量網路預約，台灣大哥大則預計下午公布明天預購的相關訊息。

蘋果（Apple）今天舉行秋季發表會，推出iPhone 14系列新品與3個新款Apple Watch等。其中，iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max將於16日開賣；iPhone 14 Plus定10月7日開賣。

中華電信今天宣布下午3時起，開放iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max限量網路預約，活動自下午3時起至6時止。

中華電信也宣布為首波台灣唯一提供Apple Watch 國際漫遊服務的電信業者，預計年底持有Apple Watch Series 8、Apple Watch Series SE、Apple Watch Ultra及Apple Watch Series 5以上Cellular版錶款並申辦One Number（一號多機）服務的客戶，即可享受國際漫遊功能。

遠傳電信已於今天上午11時起同步開放全台遠傳門市及線上預約登記，台灣大哥大則預計下午公布明天預購的相關訊息。（編輯：郭無患）1110908