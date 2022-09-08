iPhone 14變厚 外媒：Pro系列後鏡頭升級

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（中央社記者張建中台北8日電）蘋果（Apple）推出iPhone 14系列手機，厚度皆較前一代增加。外媒分析，iPhone 14 Pro系列厚度微增，主因後鏡頭升級，感光元件更大讓低光源照片光感效能提升，不過iPhone 14系列並未支援最新的無線通訊Wi-Fi 6E規格。

國外科技網站MacRumors分析，iPhone 14 Pro系列厚度較前一款iPhone 13 Pro系列機種增加，主要是攝影鏡頭升級。

根據蘋果官網資料，除了iPhone 14 Plus是全新機種，新一代iPhone全變厚。一般款的iPhone 14機身厚度尺寸為7.80公釐，較iPhone 13的7.65公釐增加。

至於高階款iPhone 14 Pro和Pro Max系列，則為7.85公釐，也比iPhone 13 Pro系列的7.65公釐厚一點，主要是3顆後鏡頭升級，包括主相機、望遠鏡頭以及超廣角鏡頭，主相機有7枚鏡片組，望遠和超廣角鏡頭各有6枚鏡片組，其中主相機升級至4800萬畫素，此外四合一像素感光元件較iPhone 13 Pro系列增大65%。

專欄作家歐文（Malcolm Owen）在科技網站Appleinsider發文分析，iPhone 14系列的攝影鏡頭規格並沒有太大變化，主要升級包括更大的感光元件，這可讓iPhone 14系列在低光源照片的光感效能提升49%。

至於在Wi-Fi規格上，MacRumors分析，所有iPhone 14系列均未支援最新的Wi-Fi 6E規格，而是支援Wi-Fi 6，通訊標準為802.11ax，採用2x2多天線輸出入系統（MIMO）。

在iPhone 14系列處理器規格，一如華爾街日報（WSJ）專欄作家希金斯（Tim Higgins）於5日預期，其中iPhone 14 Pro系列採用蘋果設計A16應用處理器晶片，中央處理器（CPU）架構採6核心，繪圖處理器（GPU）採用5核心，至於記憶體頻寬效能可提升50%。iPhone 14和14 Plus則採用與iPhone 13 Pro系列同樣的A15仿生晶片。

在電池續航力，歐文分析，iPhone 14系列的影片播放時間和音訊播放時間都比iPhone 13系列長一點。

蘋果台灣時間今天凌晨舉辦線上特別活動，一口氣推出iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max等4款新智慧型手機，以及第2代Apple Watch SE、Apple Watch Series 8、針對專業運動人士設計的Apple Watch Ultra等3款智慧手錶，並發表第2代AirPods Pro無線耳機。（編輯：楊蘭軒）1110908