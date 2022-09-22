外資：iPhone 14約5%產能年底移至印度 鴻海受惠

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）蘋果（Apple）供應鏈重組成趨勢，外資預估到2025年，25%蘋果產品在中國以外生產，印度將是蘋果分散iPhone組裝代工的地點，估今年底蘋果將5%比重iPhone 14產能轉移至印度，鴻海是主要受惠者。

美系外資法人21日出具報告分析蘋果供應鏈重組趨勢，外資指出，中國今年上半年在上海和蘇州等地，因應COVID-19防疫封控對供應鏈產生的風險，是未來2年至3年內蘋果供應鏈在中國以外找尋其他生產基地的主要驅動力。

外資預期到2025年，將有25%的蘋果產品在中國以外製造生產，較目前不到5%比重大幅增加。

在iPhone供應鏈，外資預期，印度將成為蘋果在中國以外分散iPhone電子代工服務（EMS）的地點，預估今年底，蘋果可能將5%左右iPhone 14的生產產能轉移到印度，預估到2025年，iPhone產能約25%比重將移到印度生產。

觀察台灣廠商供應鏈，外資預估，鴻海仍是iPhone主要電子代工服務供應商，也將受惠iPhone部分產能轉移至印度的趨勢。

在關鍵零組件，外資預期，越南將成為蘋果產品攝影模組的生產中心，主要是韓國LG Innotek在越南設廠，至於其他關鍵零組件供應鏈何時在越南落地生根，須觀察需求量是否達標、零組件廠商設廠意願。

越南也將成為蘋果產品組裝生產重點，外資分析，越南可對小部分的Apple Watch智慧手錶、Mac筆記型電腦、iPad平板電腦等，進行組裝代工；越南已是蘋果AirPods耳機主要生產地。

外資預期到2025年，iPad約20%產能、Mac筆電約5%產能、Apple Watch約2成產能、以及65%的AirPods產能，將轉移至越南生產。

觀察蘋果EMS供應鏈趨勢，外資預期，台廠在中國的製造據點將逐步轉向服務當地客戶，台廠在印度布局保有生產優勢；在越南，台灣和中國的EMS廠商將各有一片天。

觀察iPhone 14系列主要組裝代工供應商，另一美系外資日前預期，鴻海占整體iPhone 14備貨量比重達70%，不僅是高階iPhone 14 Pro和Pro Max的獨家組裝代工廠商，占iPhone 14備貨量比重也有65%至70%比重；和碩是iPhone 14 Plus主要組裝廠商，中國立訊精密只有小部分的iPhone 14和14 Plus組裝量。（編輯：楊凱翔）1110922