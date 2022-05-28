誠品整頓通路、開新據點 吳旻潔布局疫後成長雙曲線【專訪】

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（中央社記者江明晏台北28日電）面對疫情干擾，誠品生活董事長吳旻潔一手整頓通路，一手擘劃大小據點，馬來西亞首店年底將開張，帶入大馬多族群、跨文化的特色，「希望有機會在星馬繼續展店」。

「白光的影子是黑影，但白光並不存在，所以黑影也不存在；這是一個太陽遭受試煉的時代，我們所有機制面臨考驗的時代」。

這是當代建築大師路康（Louis I. Kahn）在1968年的一場演講中的發言，記錄在路康執筆的「光與影：路康的建築設計思考」書中，誠品董事長吳旻潔接受中央社專訪後談及此書，書中路康50多年前的一席話，對照被疫情籠罩的此刻，意外恰如其分。

歷經2年多的漫長沉潛，如同吳旻潔所說，「今年已到隧道盡頭，慢慢見到光了」。

隨著疫情遠離，實體通路經濟將迎來復甦，誠品從2020年起展開一連串的通路汰弱留強，一手用力關店，一手擘劃大小新據點，海內外預估可達45店，配合線上通路建置到位，將於疫後時代打造「海內外文化觀光」第一曲線，以及「全通路文化生態圈」第二曲線。

「這兩、三年關了很多店，包括有未來性，但租賃成本太高、沒有經營價值的店」，在吳旻潔的帶領下，近年誠品告別了敦南店、深圳大店及數間老舊據點。此刻，誠品的通路整頓已告一段落，對未來營運「相對有把握」。

吳旻潔說，今年還會關閉高雄悅誠、高雄SOGO兩家店，加快腳步撤離疫後沒落商圈與績效不佳的百貨內店型。

展望後續，誠品將在台灣陸續開新據點，包括占地1.9萬坪、最大規模的新店裕隆城店點，將在2023年中開幕；另有占地7500坪，預計2023年下半年開業的台中七期店，以及2024年第4季開幕，占地6000坪的台南碳佐麻里店。

隨著商場業種組合與租賃架構被迫改變，在地化的鄰里消費將持續熱絡，未來誠品也規劃在台開出約100家的社區店。

除了在台灣、香港、中國大陸都有據點外，繼2019年9月首度跨出華人社會，在日本東京展店後，誠品攜手YTL楊忠禮集團前進東南亞，將於「吉隆坡金三角」的武吉免登商圈開展馬來西亞首家據點，預計今年第4季開幕。

吳旻潔說，馬來西亞首店屬於中型店，規模約2000坪，定位「探索之旅」，匯集誠品書店、文具館、風格設計、工藝手作、智慧品味與異國料理，也有大馬當地文創，帶入多族群、跨文化的特色，希望未來在馬來西亞、新加坡有機會繼續展店。

在中國大陸市場方面，誠品2020年收掉深圳據點後，目前僅剩2015年開業的蘇州店。吳旻潔透露，誠品一直在大陸市場持續調研，已規劃第2店，落腳之處暫賣關子，「離蘇州不遠」，但考量目前中國防疫動態清零持續，暫未正式拍板。

她提到，「疫情期間，經營變數實在太大，因此已爭取合作夥伴理解，希望多觀察一段時間。」

此外，誠品在香港除了既有3家中型店外，2020年起陸續開展第二階段布局，已有3家小型限定店相繼轉型成社區店；東京日本橋店營收雖受日本疫情和持續發布緊急事態影響，但因為是品牌授權的經營模式，誠品損益落差未偏離過多，並有餘裕在疫情期間減少費用，支持合作夥伴有鄰堂。

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疫情後，消費生態發生巨大質變，已沒有東西不能在電商上購買。吳旻潔說，「人的消費行為改變，百貨商場如果走老路，競爭力只會越來越差，除了做出內容差異化，更要創造客人到店的誘因。」

「帶小孩看變魔術、參加夜書店的導覽，來書店算塔羅牌。」她舉例，未來百貨實體經濟不能只靠週年慶買千送百，「是要感受人的溫度和煙火氣」，除了商品陳列銷售外，必須有額外亮點體驗，才能真正迎合後疫情時代已轉變的消費新面貌。（編輯：黃瑞弘）1110528