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疫情干擾已到隧道盡頭 誠品吳旻潔：明年拚轉盈

2022/5/27 13:33
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（中央社記者江明晏台北27日電）COVID-19疫情干擾，誠品生活去年每股虧損4.82元，董事長吳旻潔表示，「今年已到隧道盡頭，慢慢見到光」，預估下半年實體通路會好轉，明年會回到獲利水準，今年線上營收則會翻倍。

誠品生活今天舉行股東常會，董事長吳旻潔表示，去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加上建置全通路的資本支出，110年誠品生活稅後淨損新台幣2.29億元，合併後每股虧損4.82元。

隨著疫情遠離，她說，「今年已到隧道盡頭，慢慢見到光」，預估下半年實體通路會越來越好，但因為今年仍有本土疫情考驗，預估明年才會回到獲利水準。

誠品預告，今年底馬來西亞吉隆坡將開展大型店，明年年中要開出有史以來最大的新店裕隆城店，後續還有2023年台中七期店要開業，台南碳佐麻里店2024年第4季左右開幕等，海內外共有45家；未來還規劃開出百家社區店，今年預計會開5到7家。

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誠品持續拓展全通路，發展線上通路，她說明，去年營收約7億多元，今年線上營收有望再翻倍，目前營收占比為6%，2025年將達15%至20%，未來線上占比可望到3成左右；相較於2019年誠品整體終端營收200億元，近2年受疫情影響下滑2成，今年終端營收有望回到185億元到190億元左右，明年則會再重回200億元，並超越2019年的水準。

在資本支出方面，誠品指出，因應裕隆店籌備預估會有6、7億元的支出，台中大店則有2、3億元。（編輯：楊蘭軒）1110527

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