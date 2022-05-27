更多編輯台推薦新聞：
台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看
生活

台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

誠品最大店新店裕隆城 明年開幕餐飲占比約4成

2022/5/27 20:46（5/27 21:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
誠品最大店點「新店裕隆城」將在2023年中開幕，誠品生活董事長吳旻潔說，預計年營收可達新台幣40億到50億元的規模，餐飲占比將達35%至40%。中央社記者王飛華攝 111年5月27日
誠品最大店點「新店裕隆城」將在2023年中開幕，誠品生活董事長吳旻潔說，預計年營收可達新台幣40億到50億元的規模，餐飲占比將達35%至40%。中央社記者王飛華攝 111年5月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北27日電）誠品最大店點「新店裕隆城」將在2023年中開幕，董事長吳旻潔說，該店營業面積達到1.9萬坪，是誠品最大規模店點，預計年營收可達新台幣40億到50億元的規模，餐飲占比將達35%至40%。

誠品「新店裕隆城」將在2023年中開幕，董事長吳旻潔接受中央社記者專訪時透露，裕隆城營業面積達到1.9萬坪，是誠品最大規模店點，採用4大元素包括日常、藝文、餐食、共享等概念來打造商場。

誠品說明，藝文方面就是以文創、美學與職人等元素，形塑特色聚落，打造誠品自營主題、7大業種商品區域，結合自然美學、城市文化；共享是針對空間與內容的規劃策展，可舉辦IP主題展、品牌期間限定店、主題市集、運動競技、新品發表等活動。

日常則是匯聚多家品牌主題大店，包括：10大生活主題大店、10大業種商品區域跟選品，讓消費者能滿足一日所需。

而餐飲則以串聯B1到4F的規劃，預計引進22家主題餐飲、10家輕食咖啡、30間全客群美食與在地餐飲。

吳旻潔預估，新店裕隆城預計年營收可達40億到50億元的規模，獲利表現也有望是最高的據點，目前已啟動相關招商，餐飲占比會達到35%至40%。

另外，誠品其他大型據點，包括：7500坪的誠品生活台中七期店將在2023下半年開幕，另擁有南台最大書店的6500坪台南碳佐麻里，也將在2024年登場。（編輯：林興盟）1110527

延伸閱讀
誠品信義續約卡關檯面化 吳旻潔：不想安靜被消失誠品信義2023年熄燈？吳旻潔：房東統一續約卡關疫情干擾已到隧道盡頭 誠品吳旻潔：明年拚轉盈
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族