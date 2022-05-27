誠品最大店新店裕隆城 明年開幕餐飲占比約4成

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誠品最大店點「新店裕隆城」將在2023年中開幕，誠品生活董事長吳旻潔說，預計年營收可達新台幣40億到50億元的規模，餐飲占比將達35%至40%。中央社記者王飛華攝 111年5月27日

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（中央社記者江明晏台北27日電）誠品最大店點「新店裕隆城」將在2023年中開幕，董事長吳旻潔說，該店營業面積達到1.9萬坪，是誠品最大規模店點，預計年營收可達新台幣40億到50億元的規模，餐飲占比將達35%至40%。

誠品「新店裕隆城」將在2023年中開幕，董事長吳旻潔接受中央社記者專訪時透露，裕隆城營業面積達到1.9萬坪，是誠品最大規模店點，採用4大元素包括日常、藝文、餐食、共享等概念來打造商場。

誠品說明，藝文方面就是以文創、美學與職人等元素，形塑特色聚落，打造誠品自營主題、7大業種商品區域，結合自然美學、城市文化；共享是針對空間與內容的規劃策展，可舉辦IP主題展、品牌期間限定店、主題市集、運動競技、新品發表等活動。

日常則是匯聚多家品牌主題大店，包括：10大生活主題大店、10大業種商品區域跟選品，讓消費者能滿足一日所需。

而餐飲則以串聯B1到4F的規劃，預計引進22家主題餐飲、10家輕食咖啡、30間全客群美食與在地餐飲。

吳旻潔預估，新店裕隆城預計年營收可達40億到50億元的規模，獲利表現也有望是最高的據點，目前已啟動相關招商，餐飲占比會達到35%至40%。

另外，誠品其他大型據點，包括：7500坪的誠品生活台中七期店將在2023下半年開幕，另擁有南台最大書店的6500坪台南碳佐麻里，也將在2024年登場。（編輯：林興盟）1110527