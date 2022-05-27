誠品信義2023年熄燈？吳旻潔：房東統一續約卡關

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誠品信義店租約將在2023年底到期，誠品生活董事長吳旻潔27日坦言，儘管提出很好的續約條件，但物業主要股東統一集團目前態度仍舊「懸而未決」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏、韓婷婷台北27日電）誠品信義店租約將在2023年底到期，未來何去何從？誠品生活董事長吳旻潔今天坦言，儘管提出很好的續約條件，但物業主要股東統一集團目前態度仍舊「懸而未決」，目前仍在積極爭取。

吳旻潔今天表示，誠品信義店的約期到2023年底，近期市場出現「誠品信義店將無法續約」、「全球最大繁體中文書店要消失了，24小時的書店又要搬家了嗎？」等傳聞。

她說，2年前此刻，大家都在跟誠品敦南告別，但她心裡牽掛的其實是信義店，因為儘管提出很好的續約條件，目前仍舊「懸而未決」，信義店已經有18年的歷史，也是規模最大。

她提出5點表態誠品立場，第1，誠品非常想要續約信義店，2年前就提出很好的續約條件，且還加碼。第2，信義店的房東有7家公司，不全然是統一集團的物業，但僅有統一還沒有給予肯定回覆，其餘都是表態支持。

第3點，信義店從2020年開始接洽，和房東頻繁來往10次，統一曾承諾在2020年底回覆，好讓誠品安排，避免倉促作業，但不知道為何到此刻無法續約。

第4點，敦南誠品要都更是3年前就知道，誠品信義店現在都1年半了，都還不知道，誠品方很積極要洽談續約，但此刻都還沒有得到回覆。

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第5點，信義店能不能繼續下去？她說，會努力爭取不讓明年底結束，很明確關鍵在房東統一最後的決策，希望用這18年良好的經營績效打動房東。

統一企業表示，這個商場有7家公司共同持分，誠品租約到期日是明年底，雖然誠品方提出續約條件書，但商場各持分方鑑於距離租約到期仍有相當時間，且現階段各持分方對續租與否尚未有明確的決定，因此，目前並未回覆誠品續約與否。（編輯：楊蘭軒）1110527