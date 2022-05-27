誠品信義續約卡關檯面化 吳旻潔：不想安靜被消失

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

誠品信義店租約將在2023年底到期，誠品生活董事長吳旻潔在股東會上坦言，已提出很好的續約條件，關鍵在物業主要股東統一集團態度仍舊「懸而未決」，還在積極爭取中。中央社記者江明晏攝 111年5月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北27日電）誠品信義店存續與否，取決於主要房東統一集團。誠品生活董事長吳旻潔今天在股東會上吐露心聲，正式把續約卡關問題檯面化，但強調並非情緒勒索，「只是不想安靜被消失，盼公平比價、看自己輸在哪？」

誠品信義店將在2023年底租約到期，誠品生活董事長吳旻潔今天在股東會上表示，儘管2次加碼提出很好的租金條件，主要房東統一集團態度仍舊「懸而未決」。

過去2年，誠品無法續約的傳聞不斷，吳旻潔今天首度公開表態，等同把續約卡關問題檯面化。

為何今天會公開談及誠品信義店續約問題，吳旻潔會後接受中央社記者專訪坦言，一來，這是股東關心的問題，無法迴避；二來，她認為情況不會更壞，並強調她絕對不是要和統一集團董事長羅智先公開喊話、製造對立，甚至情緒勒索，她也知道對重視財務績效的統一集團而言，「情緒勒索沒有用」。

2005年，吳旻潔剛加入誠品團隊，在父親吳清友的帶領下，向「台南幫」簡報誠品信義店的規劃。她回憶說，「當時我是公司裡唯一沒有反對的人」；她親眼看著吳清友擘畫藍圖、大膽開出9%的包底抽成租金條件，取代原先的高島屋，拿下18年的租賃合約，為占地1萬4000坪的信義誠品按下開始鍵。

之後，一切也如吳清友預料，誠品信義店連3年虧損後營運穩定，在觀光客鼎盛時績效達到高峰，每年約創造新台幣35億元至40億元的營業額，是目前集團單店營收最高的據點，一年吸引1200萬人次光顧。

她回想，當時房東方點頭同意的初衷，是想在眾多百貨的信義區引進內容較具特色的百貨，因此主動找上誠品引薦合適對象，父親吳清友轉而積極爭取，這也是誠品首度考慮嘗試經營如此大規模的店型。

2020年7月，信義店導入24小時書店，吳旻潔提筆向羅智先寫一封信，除了說明計畫，也表達爭取續租20年。當時，統一承諾2020年底前讓誠品知道答案，但後來遲遲未獲回應；之後誠品為展現誠意兩度加碼租金條件，分別提高固定租金和抽成比例，並縮短租期至10年以利房東方掌握彈性，但均未獲得同意。

統一企業今天回應表示，此商場有7家公司共同持分，誠品租約到期日是2023年底，雖然誠品方提出續約條件書，但商場各持分考量距離租約到期，仍有相當時間，且對續租沒有明確決議，因此目前並未回覆誠品續約與否。

市場上關於統一打算收回誠品信義店現址，打造統一時代百貨的傳聞甚囂塵上。吳旻潔表示，無法證實傳聞，但其實心裡有底，「統一不回應，意味著沒有興趣續租給誠品」。然而，畢竟這個房東是多家企業組成，租金條件的優渥程度應該才是考量重點；另外也盼爭取續租的過程中，能獲得出版商、專櫃的理解，「如果我沒有說，就是安安靜靜被消失，希望能有一個公平的比價過程，看自己輸在哪裡？」

據消息指出，誠品信義店所在大樓的房東分別有統一企業、統一國際開發、統一超商，3家公司持股約40%以內，另有太子建設約19%、台南紡織的態度觀望；持股共約23%的環泥建設、坤慶國際已表態支持誠品續租，並在疫情期間主動降租。

吳旻潔說，誠品信義店過去18年支付約80億元的租金，換算下來一年將近4.5億元，現在提出非常優渥的續租條件，很肯定優於市場行情；但她絕非意氣用事、「不會傷及筋骨」，是透過折舊攤提逐漸告終的空間來填補提高的租金成本。

然而，按照合約，房東方其實只需要半年前答覆續約與否。吳旻潔認為，如果半年前再回覆的時間合理，統一當初也不會承諾2020年底給答案；在半年內處理關店事宜，誠品雖不至於兵荒馬亂，但會無法規劃較長遠的策展計畫，事情處理難以細緻周全，盼房東體諒。她坦言「心裏很焦慮，但不到最後1分鐘，都不會放棄」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

相較於小股東對於誠品信義店可能消失，在場上的發言個個義憤填膺，吳旻潔今天表現冷靜。她說，其實心裡明白，時空背景不同、當初對話的人不在，續約問題本來就有重新討論的空間，她刻意割捨情感面，讓一切「公事公辦」。

「消失就是消失」，吳旻潔說，如果誠品信義確定不能續約，誠品在信義計畫區也沒有其他備案，信義店更不是有錢就能重啟；但其他據點如新店的裕隆城店、台中七期店等都會如期開展，營收都會補上，24小時書店也不會落幕。（編輯：張良知）1110527