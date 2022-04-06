誠品生活明年開新店 兆豐銀主辦25億元聯貸

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（中央社記者張璦台北6日電）兆豐銀行邀集公股行庫等金融業者，今天正式簽約誠品生活新台幣25億元聯貸案，且超額認參1.2倍；兆豐銀表示，這次聯貸案資金主要是支應明年開幕的裕隆城嶄新大店及其他新展店裝修費用。

兆豐銀今天表示，由兆豐銀統籌主辦並擔任管理銀行的誠品生活股份有限公司25億元聯合授信案，已籌組完成；這次聯貸案獲兆豐銀、台灣企銀、高雄銀行、合作金庫、土地銀行、台灣銀行、彰化銀行、第一銀行、兆豐票券和合庫票券參與，最終推案金額為25億元，並於今天正式簽約。

兆豐銀指出，本次聯貸案資金主要做為支應明年即將開幕的新店裕隆城嶄新大店，及其他新展店裝修費用，並適時充實中期營運週轉金，對誠品生活致力於「線上線下融合的全通路文化生活生態圈」的未來發展，給予實際支持。

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兆豐銀表示，誠品生活2017年起啟動全通路轉型布局，更自建電商平台「誠品線上eslite.com」，今年起將實現線上線下流量互導共生關係，把握會員經濟為核心獲利營運模式，開拓多元社區文化生活。

面對後疫情經濟消費習慣變化，誠品生活進化成為虛實融合營運模式，積極採取「大小並行」模式持續展店，即強化都會大型店獲利動能，並規劃設立具擴散滲透力、模組化營運的社區創新店；兆豐銀指出，這次聯合授信案獲各大行庫踴躍參貸，超額認參1.2倍，也顯見銀行團對於誠品生活的發展深具信心。（編輯：潘羿菁）1110406