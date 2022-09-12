疫後消費潮與暑期商機帶動 王品、乾杯8月營收創高

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（中央社記者江明晏台北12日電）餐飲業公布8月營收，在疫後消費潮與暑假、父親節商機帶動下，王品集團兩岸合併營收、台灣營收皆迎來歷史高點，乾杯8月營收也首度站上4億元，創單月歷史新高。

王品集團公布8月自結營收，兩岸合併營收、台灣營收皆迎來歷史高點，且連3個月維持雙位數成長態勢。

在兩岸餐飲品牌與零售商品三方動能挹注下，王品集團8月合併營收達18.6億元，月增13.49%、年增31.42%，刷新歷史數據，寫下王品集團單月營收新高紀錄。

台灣事業群營收13.5億元，月增13.77%、年增63.17%，也創單月歷史新高，較舊紀錄大增近1億元。大陸事業群持續回溫，營收5.1億元，月增12.77%，年減幅度逐月收斂至13.29%。

在疫後消費潮與暑假、父親節商機帶動下，輔以8家新展店效益發揮，王品台灣事業群8月業績強勁成長，一舉突破13億元大關，高達7家門店破千萬營收。王品集團9月預計再開5家新店，包含「12MINI快煮鍋」持續推動大展店計畫、「肉次方」進軍台南、「尬鍋」至桃園拓點，日前已順利達成台灣300店的里程碑，預估第4季將突破台灣307店歷史紀錄，再創高峰。

興櫃餐飲公司乾杯8月自結合併營收4.07億元，創單月歷史新高紀錄，首破4億元大關，較7月3.46億元月增17.79%；較去年同期2.56億元年增59.23%。

乾杯分析，8月營收主因為展店效益較同期新增20家，加上去年受疫情影響台灣市場尚未復甦完全，比較基期低所致；累計1月至8月自結合併營收23.45億元，較去年同期18.29億元，年增28.22%，創同期新高。

旗下有胡同燒肉等品牌的橘焱胡同8月自結合併營收為0.65億元，月增3.64%，年增29.94%；累計前8月合併營收4.24億元，較去年3.88億元，年增9.31%，主要受惠於餐飲內用人潮回籠及大陸地區疫情政策逐漸鬆綁。

旗下經營「漢來海港」吃到飽餐廳等的漢來美食8月營收3.47億元，月增13.71%、年增154.54%；累計前8月營收為22.26億元，年增28.75%，主要受惠暑期檔次推升效應。看好隨著政府邊境管制措施有望陸續放寬解鎖，餐飲消費需求將可望重新受惠觀光旅遊帶動，為營業展望增添動能。

經營85度C的美食-KY 8月自結合併營收17.33億元，較去年同期17.05億元成長1.62%，站上今年高點並恢復年成長。累計前8月合併營收126.02億元，較去年同期131.18億元減少3.94%，幅度較前7月4.75%收斂。

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美食-KY表示，儘管兩岸市場續受疫情影響，營收尚未恢復疫情前水準，但差距正逐步收斂。同時，北美市場受惠同店營收成長，第3季迄今營收已較疫情前的2019年同期成長20%，表現優於上半年。

飯店股雲品受惠暑期及悠遊國旅補助加乘效應，公布8月自結合併營收1.67億元，較去年同期跳增1.11倍，登近5月高點、改寫同期新高。累計前8月合併營收12.15億元，較去年同期8.48億元成長達43.31%，續創同期次高。（編輯：蘇志宗）1110912