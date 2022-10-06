立委質詢疫苗單價 薛瑞元：保密約定不能洩露

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立委6日質詢關注疫苗單價，衛福部長薛瑞元對此表示，與疫苗廠商保密約定不能洩露，時間到了才可解密。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北6日電）立委今天質詢關注疫苗單價，衛福部長薛瑞元對此表示，與疫苗廠商保密約定不能洩露，時間到了才可解密；高端、AZ疫苗保密5年、Novavax疫苗7年、BNT疫苗10年，莫德納則不同意有解密時間。

立法院財政委員會今天邀請審計部審計長陳瑞敏、行政院主計總處主計長朱澤民、衛生福利部長薛瑞元就「COVID-19疫苗及冷鏈之購買、廠牌、價格、劑量、施打及相關預算執行情形與效益」進行專題報告並備質詢。

國民黨立委林德福質詢疫苗單價是可否公布，薛瑞元表示，還不能透露，因為與疫苗廠商簽定合約有保密期限，時間到了才可解密，全世界都是這樣。其中，高端、阿斯特捷利康（AZ）疫苗是保密5年、Novavax疫苗是7年、BNT疫苗是10年。

至於莫德納（Moderna）疫苗採購單價，什麼時候能夠解密，讓民眾知道每劑價格，薛瑞元回應國民黨立委費鴻泰質詢時則指出，莫德納不同意有解密時間。

提及採購疫苗合約有保密規範，民進黨立委吳秉叡等人質詢時反映，有些人質疑「全世界只有台灣這樣搞」。薛瑞元說，全世界採購疫苗的合約都是這樣子，合約的當事人一定不能公布價格；如果未遵守，會被求償，並影響台灣的國際信譽。

多名立委質詢時也關注屆效疫苗報銷問題，薛瑞元表示，疫苗不可能打完再買，必須事前就要採購，這中間當然沒有辦法估算那麼準，發生屆效報廢是避免不了。

談及疫苗後續採購，薛瑞元說，病毒變異株一直在演化中，疫苗採購至今仍是賣方市場，負責任政府本來就應考量各種不同變化可能性，作最好的判斷。（編輯：蘇志宗）1111006