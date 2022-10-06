更多編輯台推薦新聞：
次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人
運動

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機
科技

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
槍手血洗墨西哥市政廳 外牆布滿彈孔 市長等18人喪命
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨2/300
首頁 / 政治

立委質詢疫苗單價 薛瑞元：保密約定不能洩露

2022/10/6 12:56（10/6 13:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立委6日質詢關注疫苗單價，衛福部長薛瑞元對此表示，與疫苗廠商保密約定不能洩露，時間到了才可解密。（中央社檔案照片）
立委6日質詢關注疫苗單價，衛福部長薛瑞元對此表示，與疫苗廠商保密約定不能洩露，時間到了才可解密。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北6日電）立委今天質詢關注疫苗單價，衛福部長薛瑞元對此表示，與疫苗廠商保密約定不能洩露，時間到了才可解密；高端、AZ疫苗保密5年、Novavax疫苗7年、BNT疫苗10年，莫德納則不同意有解密時間。

立法院財政委員會今天邀請審計部審計長陳瑞敏、行政院主計總處主計長朱澤民、衛生福利部長薛瑞元就「COVID-19疫苗及冷鏈之購買、廠牌、價格、劑量、施打及相關預算執行情形與效益」進行專題報告並備質詢。

國民黨立委林德福質詢疫苗單價是可否公布，薛瑞元表示，還不能透露，因為與疫苗廠商簽定合約有保密期限，時間到了才可解密，全世界都是這樣。其中，高端、阿斯特捷利康（AZ）疫苗是保密5年、Novavax疫苗是7年、BNT疫苗是10年。

至於莫德納（Moderna）疫苗採購單價，什麼時候能夠解密，讓民眾知道每劑價格，薛瑞元回應國民黨立委費鴻泰質詢時則指出，莫德納不同意有解密時間。

提及採購疫苗合約有保密規範，民進黨立委吳秉叡等人質詢時反映，有些人質疑「全世界只有台灣這樣搞」。薛瑞元說，全世界採購疫苗的合約都是這樣子，合約的當事人一定不能公布價格；如果未遵守，會被求償，並影響台灣的國際信譽。

多名立委質詢時也關注屆效疫苗報銷問題，薛瑞元表示，疫苗不可能打完再買，必須事前就要採購，這中間當然沒有辦法估算那麼準，發生屆效報廢是避免不了。

談及疫苗後續採購，薛瑞元說，病毒變異株一直在演化中，疫苗採購至今仍是賣方市場，負責任政府本來就應考量各種不同變化可能性，作最好的判斷。（編輯：蘇志宗）1111006

延伸閱讀
衛福部：COVID-19疫苗銷毀400萬劑 高端占120萬劑慈濟採購BNT疫苗 薛瑞元：充分合作從未阻擋指揮中心公布採購BNT時序表 駁斥阻擋慈濟買疫苗
薛瑞元
指揮中心何時退場 薛瑞元：明年上半年有機會邊境將解封 薛瑞元：民眾別誤以為本土疫情結束
莫德納
次世代疫苗擴大至18歲以上 接種意願高會隨時進貨新北：COVID-19仍在高原期 脆弱族群應接種疫苗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
張善政：運動中心淹水可能造成受傷 絕非小問題