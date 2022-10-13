打高端赴日須自費PCR 王必勝：持續與日方溝通

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北13日電）民眾打高端疫苗赴日本，須自掏腰包接受PCR檢測，引發質疑。指揮中心指揮官王必勝強調，外館持續與日方溝通中，「日本不是拒絕承認高端疫苗，而是承認WHO認可的疫苗。」

日本已開放旅客自由行，但未認證台灣生產的高端疫苗，若接種高端疫苗，須出示出發前72小時PCR陰性證明。高端今天發布新聞稿說明，將配合台日雙方政府持續協商，盼盡快提供民眾更便利的赴日旅遊方式。

王必勝今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中重申，施打高端疫苗的民眾不是不能去日本，是必須依照日本現行規定自費PCR採檢，高端積極申請世界衛生組織（WHO）認可，正在進行團結試驗疫苗（STV），因為主導權在WHO，台灣不是會員國，能得到的資訊很少，現在只能等待對方回復結果。

針對高端疫苗逾期交貨，直到審計部查核，疾管署才就逾期30天以上未履約部分，扣罰高端2%違約金新台幣1826萬餘元。王必勝說，審計部今年1月提出意見後，3月24日已依規計罰，因為3月是最後一次交貨驗收，完成交貨才統計違規計罰，這就是為何3月才罰的原因。

指揮中心與聯亞生技簽署的疫苗研發合約，但至今未能通過緊急使用授權（EUA），契約金7.5億元是否需要繳回，王必勝說，會扣除聯亞部分認可已花費費用，剩下費用會請聯亞繳回，正在進行相關作業。

另外，WHO提出警示，隨著民眾的疫苗疲勞或可用疫苗困惑，可能導致疫苗接種意願降低，王必勝說，或多或少都有類似問題，尤其比較常接種的族群，可能出現疫苗疲勞，但年輕族群應該不至於疫苗疲勞，會持續觀察國內施打踴躍程度。（編輯：陳政偉）1111013