美續列台旅遊警示第3級 王必勝：由外交部溝通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國國務院官網旅遊警示仍將台灣列為第3級，指揮中心指揮官王必勝表示，已交由外交部外館向美方反映。（圖取自美國國務院網頁travel.state.gov）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北13日電）台灣今天起開放國門，入境免檢疫，但美國國務院官網旅遊警示仍將台灣列為第3級，指揮中心指揮官王必勝表示，已交由外交部外館向美方反映，盼修正等級，將持續追蹤。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒共存，「0+7」入境新制今天起上路，所有入境者不再需要居家檢疫，改採7天自主防疫，外國團客、境外生及移工等都適用「0+7」。

美國國務院官網對台灣旅遊警示仍為第3級（Reconsider Travel），外界關注是否意味美方認定台灣疫情嚴重有關，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午疫情記者會中重申，美國國務院官網上的旅遊狀態警示公告，主要是針對邊境管制措施進行分級，今年4月起，台灣被列入第3級，目的是提醒美國人赴台灣需要進行檢疫措施，其中影響最大就是隔離。

王必勝進一步說明，台灣邊境管制措施已從今天起解除，入境者不再須居家檢疫，7天自主防疫期間，無症狀者持有2天內快篩陰性證明可自由外出，將由外交部外館向美方溝通修正等級，後續也會持續追蹤級別改變狀況。另外，據了解，美國疾病管制暨預防中心（CDC）已無COVID-19旅遊示警。

國際間持續出現COVID-19新變異株，台灣邊境今天起解封，不少專家示警新變異株很快就會登陸台灣，王必勝認為，現在全世界交流已經恢復常態化，新變異株不只會進到台灣，更會進到世界上每個國家，其中歐洲看似有新一波疫情蠢蠢欲動。

針對外界關心的Omicron BF.7變異株，王必勝說，特性及相關數據還不完全，可先透過觀察歐洲新一波疫情，了解BF.7是否成為疫情主流株。現階段入境機場雖然不再進行PCR採檢，但有症狀者還是會唾液採檢，同步將檢體送到實驗室基因定序，以利監測境外移入變異株。

至於變異株BF.7是否可能在今年12月取代BA.5成為主流病毒株，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國際上認為可能取代BA.5不只是BF.7，還包含XBB.1變異株，目前沒有任何專家能準確預估今年底何種病毒株將占多數，下一波主流的病毒株方興未艾，一切仍待持續監測觀察。（編輯：陳政偉）1111013