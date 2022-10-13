國境解封旅遊業首發團出境 新婚夫妻歡喜度蜜月

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（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）等待近千日，旅遊業者今天迎來解封後的境外旅遊商機，上午共有39名旅客參加雄獅旅遊首發團，有新婚夫妻度蜜月，也有老夫妻4度前往泰國，業者期待未來有爆發性成長。

雄獅旅遊表示，解封首日將由馬來西亞打頭陣，共有21名旅客搭乘華航班機飛往檳城；另外有18名旅客搭乘星宇航空班機前往曼谷，並將造訪度假勝地「巴達雅」進行5天4夜團體旅遊行程。

雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，自從政府宣布邊境解封後，近2週有許多公司福委會接洽員工旅遊，且首選都是歐洲長程線旅遊，在最近報名的5000、6000人中，約50%選擇東北亞、30%選擇歐洲，剩下的20%則是其他亞洲國家。

黃信川說，目前航線恢復約30%到40%，因此整個市場樣態最巔峰只能達到30%到40%，今天除了出境旅客外也開始接待入境旅客，預估在明年第2季航空公司的機位增加，整個市場會更成熟更大，由於明年農曆春節有10天連假，目前機位已銷售約80%，可見大家相當期待出國，旅遊業者看好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後市場。

前往泰國的詹女士表示，距離上一次出國已有2、3年，心情非常快樂、期待，記得30多歲第一次出國也是前往泰國，現在60歲是第4次去泰國玩，雖然團費多了幾千元，但旅行社規劃的行程感覺非常棒都是以前沒去過的，住的也是5星級飯店感覺都有升級，所以馬上報名參加，每天都期待出發日快來。

原本去年就要結婚的冉小姐與黃先生，因為疫情延到上週六才辦婚宴，冉小姐表示，因為政府剛好解封，同樣身為上班族的夫妻，出國返台不用再隔離，不但比較方便也不用住防疫旅館可以省一筆錢，因此小倆口決定出國玩也算是蜜月旅行，沒想到剛好是解封後出國的第一團。

冉小姐與黃先生說，考量到疫情後首次出國還是跟團比較安心也不用自己規劃，選擇泰國是覺得陽光、沙灘很漂亮還可以玩水，至於防疫的裝備、藥品還是會先帶著，再視當地狀況使用。（編輯：李錫璋）1111013