樂桃復飛沖繩-台北 11/17起每天1班往返

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）台灣今天起解封邊境。日本樂桃航空上午宣布，11月17日起，恢復往返沖繩（那霸機場）與台北（桃園機場）航班，每天1班，今天下午3時開始販售。

樂桃航空今天發布新聞稿，沖繩–台北航線於2020年3月20日起暫停服務，睽違約2年8個月後，今年11月17日起，以每天1個航班重回台灣市場，這也是樂桃航空重返台灣的第3條航線。

樂桃航空於2021年4月8日起暫停所有國際航班，2022年8月28日恢復大阪-首爾航線、9月16日恢復大阪-台北航線、9月22日開通東京-台北航線。

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樂桃航空除11月17日恢復沖繩–台北航線外，也預告10月30日重啟東京-首爾航線，12月27日新開大阪-曼谷航線。

樂桃航空執行董事CEO森健明說，沖繩-台北航線於2013年9月首航，距離台灣僅1個半小時飛行時間，日本與台灣間的旅行限制已大幅放寬，現在開始，旅客重新開始往來，透過重啟從那霸、關西、成田到台灣的航班，台灣到日本各地的旅行將更便捷，樂桃航空未來也將繼續擴大國際航點，希望在2025年吸引更多海外遊客到大阪世博會。（編輯：陳清芳）1111013