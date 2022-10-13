國門解封首日 韓旅客媒體組團赴台

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台灣國門13日正式解封，期待訪台已久的韓國旅客及韓國旅遊媒體組團赴台。（觀光局首爾辦事處提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 111年10月13日

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）歷經900多天的嚴格防疫檢疫規範，台灣國門今天正式解封。期待訪台已久的韓國旅客及韓國旅遊媒體今天組團赴台，將走訪北中南經典旅遊景點，找回在台灣的旅遊記憶。

交通部觀光局配合台灣邊境解封日，促成韓國知名旅遊媒體在第一時間入境踩線，體驗解封後台灣各景點變化，也藉此提升台灣旅遊宣傳效果，恢復台灣觀光景點在韓國社會的知名度，擴大赴台旅遊人數規模。

在疫情爆發前，韓國訪台人次在2019年超過124萬人次，雙邊互訪超過245萬人次，雙雙創下歷史新高。之後雖受疫情影響，國際交通停滯，在韓國國內各種旅遊相關活動中仍常能聽到韓國民眾詢問：「什麼時候能再去台灣？」

觀光局首爾辦事處在疫情期間持續舉辦各種線上、實體宣傳活動，包括展示單車環台等新旅遊方式，參與首爾國際觀光博覽會，展示台灣各地美景及美食，舉辦自由行講座等。

這次前往台灣的韓國首發團共有18名旅客及10家韓國知名旅遊媒體，將走訪台灣北、中、南多處景點，品嚐各地美食。

觀光局在2020至2022年疫情期間仍積極布局，精準行銷台灣旅遊商品，並為迎接國際旅客整備環境，預期台灣觀光在2024年能恢復至疫前來客水準。（編輯：馮昭）1111013