邊境解封招攬台灣旅客 韓國觀光公社推抽獎

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（中央社記者余曉涵台北13日電）台灣今天起開放國境，為招攬台灣旅客赴韓國遊玩，韓國觀光公社宣布，攜手航空公司、免稅店等17單位以及21家旅行業者推出「安心旅遊就在韓國」活動，讓旅客抽優惠。

台灣今天起開放國境，不少旅客都已經開始安排出遊行程，韓國9月起漸進式宣布解除入境前後PCR規定，並正在實行免簽制度。

為了招攬民眾赴韓國遊玩，韓國觀光公社今天發布新聞稿宣布，攜手大韓航空、中華航空、台灣虎航、長榮航空、韓亞航空、新世界免稅店、新羅免稅店等17個單位，以及21家旅行社與網路旅行社（OTA）業者搭配「安心景點125選」，共同推出「安心旅遊就在韓國」活動。

韓國觀光公社表示，即日起到11月30日總共有3項驚喜，包含活動期間天天可抽韓國團體或自由行行程折價券、機票折扣碼、免稅店購物金、景點門票或訂房折價券等；購買指定行程並完成登錄，有機會獲得前往韓國的來回機票或韓國精品大獎；分享活動就有機會獲得CITY CAFE提貨券。

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韓國觀光公社台北支社支社長李長儀表示，旅遊韓國愈來愈便利，這次準備的活動，不但希望可以讓台灣朋友們在台韓雙方重啓觀光交流的時刻即能享優惠訪韓，還希望久未能訪韓的大家可以藉由這個絕佳的旅遊時機欣賞到韓國的美麗楓紅。

除此之外，韓國觀光公社說，11月23日將舉辦「安心旅遊就在韓國」線上直播活動，邀請旅遊作家溫士凱，與台北支社小編一同向大家分享韓國最新入境規範、必訪安心景點與自駕遊攻略。（編輯：陳政偉）1111013