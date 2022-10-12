入出境指引講習 觀光局再增60場次

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（中央社記者余曉涵台北12日電）迎接國門解封，交通部觀光局今天表示，入出境指引講習再增辦60場實體或視訊課程，總共約1萬2000個名額外，10月底也將上架線上課程，供導遊、領隊人員自行學習。

明天即將開放國門，交通部觀光局說，觀光局請旅行業者及觀光相關公協會辦理入出境指引講習，日前委託公協會辦理44場、超過4000人的講習，今天再宣布請中華民國觀光導遊協會、中華民國觀光領隊協會等在10月17日後新增辦理60場實體或視訊課程，共計超過1萬2000個名額。

觀光局表示，預計10月底上架線上課程，供導遊、領隊人員自行學習，以因應導遊、領隊及旅行業從業人員的入出境指引培訓需求。

觀光局表示，相關課程今天下午4時起開放報名，詳細報名資訊請上中華民國觀光導遊協會（https://www.tourguide.org.tw/）及中華民國觀光領隊協會（http://www.atmorg.com/）網站查詢。

另外，觀光局說，為使旅行業相關從業人員更方便接受入出境指引講習，觀光局將錄製入出境指引說明影片，並預定10月底前於「觀光職能e學院」上架，未來在此網站註冊帳號後即可選擇入出境指引課程閱讀，並於課程閱讀完畢後，依照引導填入個人資料，再由觀光局協助登錄，即可完成入出境指引講習註記。

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觀光局表示，目前已完成拍攝「出入境團體旅遊應注意事項」說明影片，預計10月15日置於觀光局觀光資訊網「跨境旅遊注意事項」專區，提供各旅行社及觀光相關公協會於講授指引課程時播放使用。

觀光局說，考量導遊、領隊及從業人員培訓需求，於入出境指引9月30日核定後，2週內已開辦近百場，逾1.5萬人次講習課程，會持續辦理，請所有從業人員可視接團時間於10至11月間參與實體或線上課程。（編輯：張芷瑄）1111012