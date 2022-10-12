泰國旅客首發團啟程 網紅扮美少女戰士介紹台灣旅遊

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台灣國門解封，疫情後遊台的全球首發團12日晚上從曼谷搭乘虎航班機出發，觀光局駐泰國辦事處主任陳憶婷（右5）到廊曼機場和泰國旅客合照留念。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年10月12日

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（中央社記者呂欣憓曼谷12日專電）台灣國門解封，許多觀光客躍躍欲試，疫情後遊台全球首發團今天晚上從曼谷出發，旅客興奮不已。經常分享台灣旅遊的網紅也將分享疫情後造訪台灣的資訊，預期可吸引更多泰國人到訪。

台灣將從明天起實施入境免隔離，明天凌晨0時（航班表定抵台時間）起，入境人員免除居家檢疫，改為「0+7」，進行「7天自主防疫」，試行每週入境總人數為15萬人次為原則。

許多觀光客引頸期待赴台旅遊，全球首發團為今晚搭乘台灣虎航IT506航班從泰國廊曼機場（Don Mueang Airport）起飛的2個旅行團共計45人，預計明天凌晨0時10分抵達桃園國際機場，旅客將造訪九份、野柳、南投日月潭和文武廟等地。

經營旅遊社群媒體Ratto Wanderlust的網紅奇恰拉（Kitcharat Nartetamrongsutt）經常分享台灣旅遊經驗，她也在今天晚上搭乘虎航班機前往台灣。

她接受中央社記者採訪時表示，疫情前經常造訪台灣，有時達到1年4次，但因為疫情已經快要3年沒有訪台，睽違這麼久可以到台灣感到非常興奮，「好像要回家一樣」。她說，今天剛在社群媒體發布要去台灣，就收到許多粉絲詢問疫情後如何到台灣旅遊的資訊。

奇恰拉今天特別打扮成卡通美少女戰士造型，並手持特殊造型的悠遊卡，她說這次訪台將向泰國粉絲介紹如何用悠遊卡就能快速方便在台灣旅遊。

台灣國門解封，疫情後遊台全球首發團12日晚上從曼谷搭乘虎航班機出發，經營旅遊社群媒體Ratto Wanderlust的網紅奇恰拉特別穿上美少女戰士的服裝行銷台灣旅遊。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年10月12日

經營社群媒體Uncle Deng & Auntie Kai的泰國網紅夫妻受訪時也非常興奮，他們表示，將向粉絲介紹最新的台灣購物和美食資訊，西門町和台北101是一定會造訪的景點。

第一次造訪台灣的民眾皮拉潘（Peerapan）在網路看到旅行團資訊，報名之後才知道是參加全球首發團，感到非常高興，屆時將造訪台灣的寺廟和市場。

觀光局駐泰國辦事處主任陳憶婷指出，辦事處陸續接獲不少關於台灣檢疫規定的詢問，由於這幾天適逢泰王拉瑪九世逝世紀念日4天連假，收客速度超乎預期，旅行業者行程一推出就能於一天內成團。

陳憶婷指出，除了明天凌晨抵達的2團外，明天還有搭乘中華航空CI834與長榮航空BR212航班共2團55名旅客，將於下午抵台展開4天3夜的旅程。

此外，觀光局駐泰國辦事處另外邀請4組泰國人氣網紅組成泰國媒體首發團，包括波波真幸福、Aumjumma 、BROGASIS與A Lot of Travel:คนขยันเที่ยว也將於明天下午抵台展開5天4夜的旅程。（編輯：陳惠珍）1111012