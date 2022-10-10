解封出國去4 / 國境13日鬆綁 機場、免稅店忙整備迎旅客

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邊境13日鬆綁，為保障民眾及桃園國際機場員工健康，機場清潔消毒作業在國境開放後仍維持高強度標準，免稅商店業者近日全面清潔檢視公共設施。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月10日

迎接10月13日開國門，民眾悶了快3年，終於能利用難得的休假出國旅遊，近來旅行社忙著攬客組團，航空公司爭相增班拓點，但疫情後的報復性旅遊潮未如預期大爆發，高漲的團費、疫情前的優惠機票不再，都讓消費者觀望，也讓觀光業復甦的腳步放緩。

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（中央社記者吳睿騏、洪學廣桃園機場10日電）邊境13日鬆綁，國際機場調整方向為「恢復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前狀態」，也已做好入境及疏運動線規劃，免稅商店業者則推滿額現抵回饋迎接國際旅客。

13日凌晨零時（航班表定抵台時間）起，入境人員免除居家檢疫，改為「0+7」，進行「7天自主防疫」，試行每週入境總人數為15萬人次為原則。

桃園國際機場股份有限公司副總經理洪玉芬告訴中央社記者，桃機規劃新動線及防疫作業13日上路，將撤除審單區，旅客只要領完行李及快篩試劑就能離開，但為保障民眾及機場員工健康，桃機清潔消毒作業仍維持原來高強度標準。

她說，中央流行疫情指揮中心開放旅客13日起搭大眾運輸，相關動線已規劃完成，先前因疫情而減少的大眾運輸班次，已要求業者配合旅客人潮逐漸增加。

財政部關務署台北關表示，依衛生福利部疾病管制署規劃，在桃機入境旅客紅綠線（檯）通關處設點，其中綠線入口2組、紅線入口1組，共3組疾管署人員發放快篩試劑，但民眾如果有須申報物品應走紅線，以免受罰；海關人員會視現場通關狀況協助，保持通關作業順暢。

此外，洪玉芬說，隨國境逐步解封、旅客增加，疫情期間生意受影響的免稅店等業者，量能已陸續回到先前4、5成，邊境鬆綁後，至少會回到5、6成以上，未來會配合運量及旅客增加，陸續增強商業設施服務。

面對將解封的國門，免稅店業者等蓄勢待發，昇恆昌股份有限公司推出單筆消費滿額現抵6％回饋無上限，采盟股份有限公司則有期間限定滿額現抵活動，最高回饋12％，兩家業者也另加碼贈送滿額禮等多項優惠。

陳姓免稅店員工笑說，很久沒練英文，擔心都生疏了，但已瞄準疫後旅遊潮，要為自己賺進久違的業績獎金。

昇恆昌表示，仍會做好防疫，也在桃機4樓餐飲區推自助結帳及電子點餐系統，讓消費者透過機器或QR Code點餐及結帳，減少接觸風險，也省去排隊點餐時間，讓消費者享受快速點餐、輕鬆付款服務。

采盟近日全面清潔檢視公共設施，並進行設備重啟測試，除開放原有圖書館及祈禱室，利用疫情期間裝修多數廁所、增設免治馬桶，希望給旅客新感受。商品展售上強調互動體驗，設VIP室提供會員專屬空間。

采盟說，為迎接久違的旅客，將主攻以往受歡迎的化妝品、香水、保養品、精品、菸酒及糕酥巧克力等，部分店家因疫情縮短的營業時間將延長，重點櫃位13日後恢復疫情前上午6時到晚間11時30分，讓旅客有全時段完整購物體驗。

高雄小港機場副主任洪建男告訴中央社記者，機場主要調整方向以「恢復疫情前狀態」為主，一般民眾可搭大眾運輸或請家人接送，而機場會預先收到各航空公司航班預報人數，部署分配現場人力。（編輯：李明宗）1111010

桃園國際機場13日起開放入境旅客搭大眾運輸，相關動線已規劃完成，先前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而減少的大眾運輸班次將逐漸增加。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月10日