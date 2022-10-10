解封出國去6 / 國際航廈冷清2年多 國門解封人氣將一路回升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

迎接10月13日開國門，民眾悶了快3年，終於能利用難得的休假出國旅遊，近來旅行社忙著攬客組團，航空公司爭相增班拓點，但疫情後的報復性旅遊潮未如預期大爆發，高漲的團費、疫情前的優惠機票不再，都讓消費者觀望，也讓觀光業復甦的腳步放緩。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

解封出國去6（中央社記者汪淑芬台北10日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創航空市場，2年多來，國際機場航廈顯得冷清，尤其松山、清泉崗及高雄國際機場的國際線旅客量比國內線還少，預期13日國門解封後，人氣一路回升。

桃園國際機場是台灣最主要的國門，入出境旅客量在2019年達到4868萬人次，是歷年最高峰，隔年疫情全球大流行，旅客量雪崩，跌至743萬人次，2021年跌破百萬人次最慘，入境加出境只有約90萬人次，2022年已開始從谷底攀升，1至8月含轉機已有157萬人次。

另在交通部民用航空局管轄的17座民航機場中，主要的國際及兩岸定期航線集中在台北松山機場、台中清泉崗機場及高雄國際機場，旅客量也都在2019年創新高。

民航局統計，2019年高雄機場國際及兩岸航線旅客量達近609萬人次，松山機場近326萬人次，清泉崗機場169萬人次。

不過，2020年疫情全球擴散，台灣於當年1月先是陸續禁止中國大陸部分省份人士入境，當年3月19日起，除了持居留證及特殊許可者之外，全面禁止外籍旅客來台，航空、旅宿業宛如一夕急凍，期間2度禁止轉機。

國門封鎖，再加上嚴格的入境檢疫隔離措施，這2年半以來，國人無法好好休假出國玩，國外來台觀光客也幾乎歸零，只有少數的旅遊泡泡或特別專案。即時後來有鬆綁讓商務人士、國際學生、移工入境，人數仍非常有限。

機場旅客量明顯反映旅遊產業寒冬，根據民航局統計，2020年國際及兩岸航線旅客量雪崩，國際機場降至約75萬人次，松山機場降為42萬多人次，清泉崗機場降為20萬多人次，都比疫情前下降8成7左右。

2021年5月至7月台灣疫情嚴峻，三級警戒期間，這3座機客運量再度探底，高雄機場僅有4萬人次出頭，松山機場不到7萬人次，清泉崗機場只有2225人次，較2020年又衰退9成5、8成9、9成9。

不過，同期間，國內線雖然也因疫情影響，但旅客量減幅僅約1成多到3成多，例如，松山機場在2019年國內航線旅客量309萬人次，2020年超過266萬多人次，2021年國際航運谷底時，國內航線仍有164萬多人次。

再以高雄機場為例，2019年旅客量141萬多人次，2020年也有110萬人次，2021年近80萬人次；清泉崗機場2019年國內線旅客量近113萬人次，2020年近90萬人次，2021年約有57萬多人。

今年1至8月松山機場及高雄機場國際航線旅客量略增加，但仍不到疫情前的1成，松山機場近7萬人次，遠不及國內航線164萬多人次；高雄機場約3萬人次，也與國內航線70餘萬人次差距很大。

清泉崗機場9月18日才開始恢復國際航線，尚未恢復元氣，1至8月國際暨兩岸航線旅客量是零，國內航線旅客量則有61萬人次。

高雄航空站副主任洪建男說，這2年國內線旅客比國際及兩岸航線多很多，相對國際航廈顯得冷清，高雄國際機場目前仍維持的國際航線有菲律馬尼拉、香港、越南河內、廈門，但航班量比疫情前少。

洪建南指出，先前因疫情暫時取消的上海、日本東京、新加坡、越南胡志明、泰國曼谷航班，隨著國門重新開放，航空公司正規劃逐步復飛，期待國際航廈人氣逐日回升，華航最近也預告明年1月恢復高雄-曼谷航線。

台中航空站主任張瑞澍說，目前清泉崗機場有營運的國際航線主要是香港，華信航空11月恢復台中-胡志明，越捷航空也規劃恢復台中-胡志明及台中-河內，因疫情而暫停的台中飛韓國首爾、釜山、東京、沖繩等航線，航空公司也將會視國門開放後的需求逐漸恢復。

台北航空站副主任王志清說，松山機場的國際及兩岸航線目前仍維持的主要是東京羽田及中國廈門；上海浦東雖仍有飛航，但常因中國管控疫情而取消。以往很熱門的首爾金浦航線疫情後就暫停，航空公司可望在國門重開後規劃復飛。（編輯：陳清芳）1111010