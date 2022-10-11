10/13邊境解封首日 國外20團244人來台旅遊

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）台灣13日將解封邊境。交通部觀光局統計，當天有來自東南亞、東北亞等20個國外旅行團共244人到台灣旅遊，全部從桃園國際機場入境。

觀光局國際組長黃勢芳今天接受中央社記者訪問說，13日有2個泰國旅行團搭台灣虎航班機最早到台灣，入境時間是凌晨，下午另外有2個泰國團分別搭華航及長榮班機來台灣，這4個旅行團都從曼谷出發。

黃勢芳說，13日共有20個國外旅行團共244人會來台灣旅遊，除了泰國外，還有來自日本、韓國、越南、新加坡及馬來西亞，全部從桃園國際機場入境，泰國及韓國都有媒體踩線團。

台灣虎航說，13日有1班凌晨0時10分到台灣的班機，目前180個座位全滿，除了2個泰國旅行團外，其他多半是先前參加自由行到泰國旅遊的台灣民眾。

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解封後首團入境台灣的泰國團是由惠康旅行社接待，旅行社說，這個泰國團有29人，來台4天3夜，行程有台北市西門町、新北市九份，另也會去日月潭。

桃機公司統計，今天機場客機起降共249班，明天預報有270班，至於入境人數，今天是3626人，明天的預報到今晚7時還未確定，據了解，很多旅客將明天的回程日延至13日，航空公司的統計人數隨改票人數仍在變動。（編輯：管中維）1111011