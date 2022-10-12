泰國首發團3小時完銷 王國材盼2024恢復水準

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

交通部長王國材（前）12日受訪時表示，樂見邊境開放首日入境團熱烈，是個好的開始，希望觀光客人數儘速恢復疫情前水準，展開雙臂歡迎各國旅客前來。中央社記者余曉涵攝 111年10月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北12日電）明天開放邊境，交通部觀光局表示，台灣旅遊產品超夯，泰國首發團不到3小時就完銷，13日當天就有20團來台，月底前有230團旅客來台。交通部長王國材也說，希望2024年可恢復到疫情前水準。

明天即將開放邊境，交通部觀光局今天發布新聞稿表示，業者積極籌劃來台旅遊產品銷售，獲得國際旅客熱烈迴響，泰國首發團更創造不到3小時完售佳績。

觀光局指出，拔得頭籌的台灣虎航IT506航班，將於13日凌晨0時10分抵台，交通部觀光局長張錫聰將率領同仁赴機場辦理迎賓儀式。

觀光局指出，13日還有來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等團體，共計20團，244人來台，預估10月底前尚有230團，3630人；根據桃機預報，13日入境旅客有1萬2322人。

觀光局說，泰國旅客當天有百人抵台為重啟國門首日最大客源國，後續來台旅遊團持續熱銷中，顯示觀光局在泰國於疫情期間持續以多元宣傳方式介紹台灣觀光資訊，喚起在地民眾來台意願，以實際行度支持台灣觀光，於重啟國門第一時間選擇來台旅遊。

交通部長王國材今天出席小客車租賃商業同業公會舉辦的座談會前接受媒體聯訪表示，目標加速回到疫情前的水準，他給觀光局的目標是希望2024年可以恢復到疫情前水準，明年則是至少恢復5成。

王國材說，樂見邊境開放首日入境團熱烈，是個好的開始，希望觀光客人數儘速恢復疫情前水準，展開雙臂歡迎各國旅客前來。

王國材指出，重視國境重啟後如何快速振興觀光產業，也請觀光局針對擴大國境開放配套調整措施加強整備，並指示全面推動入境旅客來台。

至於是否要改成0+0，王國材表示，現在0+7的防疫措施已經很鬆了，要不要改為0+0由指揮中心決定。

王國材強調，之前的悠遊國旅就是個熱身，現在開放邊境後已是時候，呼籲業者做好服務跟遊程，來迎接世界的觀光客。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀光局說，在國際宣傳上將持續拍攝主題旅遊影片於主要目標市場進行媒體宣傳，讓國際旅客認識台灣多元面向，強化台灣安心旅遊海外首選形象，展開大型媒宣及推廣計畫，向主要目標市場宣傳歡迎來台灣旅遊。

觀光局說，組織國內業者前往海外旅展開發潛在客戶，邀請國外業者來台踩線，了解2年多打底發展出的創新行程，並提供包機獎助及自由行票券如機捷券等鼓勵送客積極拓展旅遊市場，以期早日恢復疫前觀光榮景。（編輯：吳協昌）1111012