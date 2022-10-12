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搶攻疫後旅遊市場 台灣觀光廣告車穿梭大馬街頭

2022/10/12 18:27
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（中央社記者侯姿瑩新加坡12日專電）台灣13日將開放邊境，迎來外國旅遊團。交通部觀光局吉隆坡辦事處日前推出Oh Bear Go!雙鐵主題旅遊廣告車，穿梭大馬街頭，盼藉以吸引馬來西亞民眾赴台旅遊。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，13日起實施入境0+7免居家隔離政策，同時開放觀光團出入境。

觀光局吉隆坡辦事處表示，日前於馬來西亞推出Oh Bear Go!台灣雙鐵主題旅遊廣告車，200輛外觀印有台灣景色的廣告車穿梭在大吉隆坡地區、檳城及新山街頭，直到12月5日，盼喚起民眾赴台旅遊的記憶。

辦事處發布新聞稿指出，廣告車外觀以「南投日月潭環潭自行車」、「嘉義阿里山櫻花火車」及「台北陽明山繡球花花海」為主題，車頂搭配騎著自行車的「台灣喔熊」造型公仔，成為街頭吸睛亮點。

觀光局吉隆坡辦事處主任周士弼表示，這2年台灣以「雙鐵旅遊」為觀光宣傳主題，因此這次廣告設計也少不了自行車（鐵馬）與火車（鐵道）搭配台灣美景。

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另外，辦事處指出，為吸引穆斯林朋友體驗寶島之美，台灣持續改善穆斯林接待環境，在主要交通場站、國家風景區都設有友善穆斯林服務設施，還有超過200家餐廳、飯店獲得相關清真認證。

台灣推動友善穆斯林旅遊也獲國際肯定，觀光局表示，根據萬事達卡－新月評等2022年全球穆斯林旅遊指數，台灣位居非伊斯蘭合作組織旅遊目的地 （non-OIC destnaitons） 第二名。（編輯：黃自強）1111012

周士弼
台灣10/13開放邊境 星馬民眾旅遊業者詢問度高
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