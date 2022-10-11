台灣邊境開放倒數 具價格優勢吸引越南旅客

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（中央社記者陳家倫河內11日專電）台灣入境「0+7」新制13日上路，越南業者已開賣赴台遊行程，出發日期多訂在10月底與11月初。越南業者認為，疫後台灣旅遊費用漲幅較日本、韓國低，在價格競爭上具優勢。

台灣即將於10月13日開放，許多越南業者已經在網路上推出預購行程，由於需要預留簽證作業時間，首發團多訂在10月底與11月初赴台。另一方面，目前至少已有5、6團業者踩線團在籌劃中。

交通部觀光局駐胡志明市辦事處主任周欣毅表示，觀光局9月初率領台灣業者赴越南參加「越南胡志明市國際旅展」（ITE HCMC），當時越南業者就有感受到台灣拚開放的決心，對重啟赴台遊的市場燃起熱情。

周欣毅指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，越南業者最關心的問題就是台灣的旅遊成本有沒有提高，越南旅客往往將台、日、韓3個市場放在一起評估、比較，台灣的漲幅相對較低，具備價格優勢。

周欣毅觀察，機票變貴是疫後旅遊成本提升的主因，而越南河內、胡志明市、峴港往來台灣航班每週加起來大概有100班，班次選擇多可能機票漲幅就沒那麼高，目前5天4夜的團費每人約1200萬越南盾（新台幣約1.6萬元）。

台灣鬆綁邊境管制的消息傳出後立即引起越南自由行旅客的關注。一名臉書（Facebook）用戶在旅遊粉絲專頁貼文通知台灣開放的消息後，不到1小時就有500多人按讚，許多旅客在下面留言討論。

曾在台留學的阮越進（Nguyen Viet Tien）向中央社表示，他透過社群網站得知台灣即將重新開放國際旅遊，這對他來說是一個再好不過的消息，「台灣是我留學4年的地方，有很多美好的回憶和印象。」

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他說，打算跟朋友一起去台灣，除了回母校拜訪舊識，同時探索台灣新景點、體驗新服務，重新品味留學時熟悉的菜餚。他認為，台灣要求戴口罩等相關防疫規定對他而言沒有太大影響，因為越南先前也經歷這個階段。

河內市民阮垂玲（Nguyen Thuy Linh）表示，之前就很想去台灣旅遊但被COVID-19疫情擱置，而今透過臉書得知台灣終於要開放，心情既高興又期待，已計劃年後與家人一起去台灣自由行玩4天。（編輯：黃自強）1111011