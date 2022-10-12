13日國門解封 桃機做好準備營運逐步恢復常態

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（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）配合國門解封，桃機公司總經理范孝倫今天表示已做好準備，13日起將恢復常態入境通關、無症狀入境旅客可搭乘大眾運輸外，觀景台等公共設施也恢復常態開放，回到疫情前狀態。

13日凌晨零時（航班表定抵台時間）起，入境人員免除居家檢疫，改為「0+7」，進行「7天自主防疫」，試行每週入境總人數為15萬人次為原則。根據桃機航班運量預報表顯示，13日入境1萬2322人次、出境6238人次、轉機5586人次、客機270架次。

桃園國際機場公司總經理范孝倫接受媒體聯訪表示，13日的邊境解封大家期待已久，桃機公司及相關單位都已做好準備。各單位大概從一個月前就陸續開始盤點各項作業所需要步驟、程序還有時間。確定是10月13日解封後，就有更清楚時程進行盤點。

范孝倫說，13日零時起將配合調整相關措施，包括取消健康憑證審查、撤除分流動線及指標、取消入境旅客用餐及購物限制、開放淋浴間、戶外吸菸室等公共服務設施、恢復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前觀景台開放時間為早上6時30分至晚間10時30分，以及開放無症狀入境旅客得搭乘大眾運輸工具。

范孝倫指出，12日的末班機離開後，各單位就會進場，將過去為了防疫所做設施等進行整理，13日凌晨就要恢復疫情前狀態，疫情期間經常看到的近8000處「維持社交距離」地貼與座椅貼的清除與除膠作業，也動員近600名清潔人員進行。

至於大眾運輸部分，范孝倫表示，未來旅客進出機場可選擇搭乘機場捷運、客運巴士、計程車、租賃車及自行駕車或親友接送，桃園機場排班計程車13日起將恢復跳表計費，並取消防疫車隊旅客補助（包括防疫計程車、防疫巴士及防疫租賃車），各種聯外交通資訊，民眾可上桃園機場網站查詢。

范孝倫說，桃機公司已協調商業服務業者逐步恢復原來營運規模，配合解封從過去疫情期間約三、四成，現在已逐步恢復到五、六成，部分店家因疫情縮短的營業時間將延長，重點櫃位13日後恢復疫情前上午6時至晚間11時，搭配24小時營業的便利商店與速食業者，滿足旅客餐飲購物需求。

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范孝倫指出，桃機公司歡迎出境旅客善加利用網路、市區預辦登機或航廈自助報到機完成報到，以及使用自助行李託運與自動通關等智慧化服務設施，減少不必要接觸。但提醒旅客出入機場仍須配戴口罩，入境時領取4劑快篩試劑供自主防疫期間檢測使用。

免稅商店業者表示，已完成相關店家恢復營運的準備，不管是在櫃位規劃、商品的進駐以及人力的調配，目前都已完成，相關的消毒設備以及每天的清潔工作也都會確實落實，只要國門解封就能立刻迎接旅客，期盼桃園機場的榮景復甦。（編輯：張銘坤）1111012